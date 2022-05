Copa Libertadores 2022: todos los clasificados a octavos de final y los posible cruces

Se terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y solamente restaba que se definiera el grupo que integra Boca, que derrotó a Deportivo Cali y no solo que se clasificó, también se metió como primero debido a que Corinthians no pudo con Always Ready de local.

Boca, River, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Colón y Vélez serán los representantes de nuestro país en los octavos de final de la Libertadores 2022, mientras que por Brasil estarán Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Paranaense y Corinthians. A estos se suman Emelec de Ecuador, Tolima de Colombia y Cerro Porteño y Libertad de Paraguay.

"Vamos Boca":

Porque venció a Deportivo Cali y clasificó a los octavos de la #Libertadores pic.twitter.com/ERxyRLZvnc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 27, 2022

Primeros y segundos: cómo quedaron los copones de cara a los octavos de final de la Libertadores

Primeros de cada zona

Palmeiras (BRA)

Libertad (PAR)

Estudiantes (ARG)

Atlético Mineiro (BRA)

Boca (ARG)

River (ARG)

Colón (ARG)

Flamengo (BRA)

Segundos de cada zona

Emelec (ECU)¨

Paranaense (BRA)

Vélez (ARG)

Deportes Tolima (COL)

Corinthians (BRA)

Fortaleza (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Talleres (ARG)

🔥 ¡Los bolilleros para el sorteo de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores!



🔜🏆 Este viernes, se conocerá la última parte del camino a la #GloriaEterna. pic.twitter.com/V4q6urqvGi — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 27, 2022

No habrá Superclásico entre Boca y River en los octavos de final

Boca ganó esta noche su grupo y como River también consiguió lo mismo en su zona, los dos estarán en el mismo bombo y no habrá Superclásico en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca y River, sí, podría llegar a medirse con Vélez o Talleres, que terminaron en la segunda posición; en tanto, con el Fortín o los cordobeses también podrían cruzarse Estudiantes de La Plata o Colón de Santa Fe, que ganaron sus respectivos grupos.