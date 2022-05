Todos quieren a Julián Álvarez: la jugada del Barcelona que encendió las alarmas en River y Manchester City

El goleador de River Plate, Julián Álvarez, no para de generar noticias tras la impresionante actuación ante Alianza Lima por Copa Libertadores. Es que el cordobés metió seis goles y entró en la historia grande del fútbol mundial.

Ya jugador del Manchester City y a préstamo en River por un puñado de partidos más, todo indicaba que el natural de Calchín viajaría a Inglaterra para ponerse bajo las órdenes de Pep Guardiola en el City campeón de la Premier League. El tema es que todos quieren al chico del momento y ahora apareció nada menos que el Barcelona de España a querer conversar.

Qué pasa entre River, Julián Álvarez, Manchester City y Barcelona

Ante la información sobre el interés culé por Álvarez, Manchester City salió a desmentir que haya conversaciones. Aunque el conjunto inglés sí confirmó que hay muchos clubes de Europa interesados en una cesión a préstamo.

“Hemos tenido muchas ofertas de clubes para que cedamos a préstamo a Julián Álvarez, pero la decisión es que no será cedido. Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará. El Barcelona no estaba entre los interesados”, dijo el director ejecutivo del club inglés, Ferran Soriano.

Julián Álvarez es jugador del Manchester City, pero podría llegar a otro club ya que "hay muchos interesados".

El City adquirió al goleador de River Plate en 17 millones de euros y todo indica que el delantero también integrante de la Selección Argentina de Lionel Scaloni se incorporará al equipo de Pep Guardiola a fines de junio o principios de julio para iniciar la pretemporada con su club.

Julián Álvarez es noticia a nivel internacional

“El enorme rendimiento de Julián Álvarez habría convencido al Manchester City para contar con él la próxima temporada” señala este jueves el diario español Mundo Deportivo tras la impactante actuación de Álvarez en Copa Libertadores.

El City en tanto acaba de “dar el gran golpe” en el mercado de pases europeo al contratar al noruego Erling Haaland pero esa situación no “comprometería” la presencia de Álvarez en el equipo y quien podría resultar cedido a préstamo a algún club sería el brasileño Gabriel Jesús, señaló el diario español.

Marcelo Gallardo quiere a Álvarez hasta fin de año

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo manifestó, después de los 6 goles convertidos por Julián Álvarez en la victoria por 8 a 1 sobre Alianza Lima, de Perú, por Copa Libertadores, que estaría “muy agradecido si Manchester City acepta dejarlo en el club hasta fin de año, aunque los más factible es que después de los partidos de octavos de final se vaya a Inglaterra”.

A lo que añadió el Muñeco: “Es difícil que se quede Julián Álvarez porque el City hizo una gran inversión. Reemplazarlo no será fácil y nadie ocupará su lugar. Es muy posible que juegue octavos y se vaya. Lo que suceda después no depende de mi, pero si lo quieren ceder, no hay problemas, estaría muy agradecido si nos lo pueden dejar hasta fin de año”.