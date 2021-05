Con récord de goles, así fue la emotiva despedida de Sergio Agüero de la Premier League

Antes de su anunciada partida al Barcelona, el delantero argentino Sergio “Kun” Agüero, goleador histórico del Manchester City desde que arribó en 2011, se despidió este domingo de la Premier League con doblete y triunfo 5-0 del equipo celeste sobre el Everton, en el marco de la 38va. y última fecha.

En una emotiva despedida, el futbolista de 32 años salió del banquillo para disputar los últimos 25 minutos y metió dos goles para que el City vapulease 5-0 al rival. De esta manera llegó a los 260 tantos con la camiseta celeste.

El argentino, quien se sumó al City procedente del Atlético de Madrid, conquistó cinco veces la Premier League. Su gran deseo es obtener la Liga de Campeones de Europa cuando su equipo enfrente a Chelsea el próximo 29 de mayo.

En su despedida, el “Kun” rompió un récord: el de mayor cantidad de goles en un mismo club, con un total de 184 en la Premier League. Superó a Wayne Rooney, quien había anotado 183 pero con la camiseta del Manchester United.

Además, el delantero argentino es el cuarto goleador histórico de la Premier League y el máximo anotador extranjero en este certamen. En cuanto a títulos, ha levantado 15 trofeos: cinco ligas Premier, una Copa FA, tres Community Shield y seis Copa de la Liga inglesa.

Después del triunfo de este domingo ante el Everton, el equipo liderado por el catalán Josep “Pep” Guardiola realizó un acto de celebración por el título, con la entrega de la copa y un homenaje a Agüero.

Manchester City, campeón de la Premier League - Twitter @SC_ESPN

Sergio Agüero se despidió de la Premier League: la emoción de los hinchas - AP

Durante el adiós al “Kun” se observaron banderas de agradecimiento, muñecos con su figura en las tribunas y, antes del pitazo inicial, los propios jugadores improvisaron el tradicional pasillo para los campeones especialmente para que el delantero salude a su gente, antes de dirigirse al sector de los suplentes.

“Gracias a los fanáticos del City por apoyarme siempre. Le debo mucho a la gente de este club porque tengo que agradecer todo a la afición del City. Solo quiero darles las gracias y espero que disfruten de este momento. Cuando llegué aquí, no esperaba que las cosas fueran tan bien como lo hicieron porque yo era el segundo delantero del Atlético de Madrid. Las cosas han ido muy bien. No me lo esperaba”, manifestó Agüero.