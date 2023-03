Con la presencia del mendocino Rodrigo Igró, Los Pumas vencieron a Canadá por 17 a 7 en el debut del Seven de Hong Kong

Argentina sumó los 17 puntos con tries de Marcos Moneta, Agustín Fraga y un try y una conversión de Luiciano González; mientras que para los norteamericanos Josiah Morra sumó un try y Brennig Prevost una conversión.

El equipo argentino formó con Rodrigo Isgró, Agustín Fraga, Luciano González, Gastón Revol, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk y Marcos Moneta. Luego ingresaron Santiago Vera Feld, Tomás Lizazú, Joaquín Pellandini, Matteo Graziano y Tomás Elizalde

La banda del platinado se ve como nunca, pero sigue jugando como siempre



Luciano Rizzoni alcanzó los 105 tries con la camiseta argentina en el circuito mundial.



Agustín Fraga llegó a 23 conquistas en la temporada.

.Por el mismo grupo Fiji le ganó a Samoa por 12 a 7 y Los Pumas volverán a jugar mañana ante Samoa (1:16 hs) y Fiji (5:37 hs).

Los demás grupos están integrados por Francia, Gran Bretaña, Uruguay y Hong Kong (B), Australia, Estados Unidos, España y Japón (C) y Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda y Kenia (D).

DEBUT Y TRIUNFO EN HONG KONG



Marcos Moneta, Agustín Fraga, Luciano González

Luciano González (2)

El circuito mundial es liderado por Nueva Zelanda con 120 puntos, seguido por Argentina, que ganó los seven de Hamilton y Vancouver, con 108, Francia con 95 y Fiji y Australia con 94.

Los primeros cuatro de la tabla se clasificarán directamente para los Juegos Olímpicos de París 2024, sumándose al local Francia.