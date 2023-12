Carlos Tevez renovó su contrato con Independiente hasta el 2026: “Estoy agradecido a Independiente por confiar en mí”

Después de varios días de espera, Carlos Tevez firmó su contrato con Independiente este viernes, y extendió su vínculo con el club por tres temporadas más, hasta diciembre del año 2026. Después de sellar su renovación con el Rojo, el Apache brindó una conferencia de prensa en la que habló del cierre de año y lo que se viene en 2024.

🔴 Tevez en CDP “Del 2 al 20 vamos a Miami. A la mañana será físico, a la tarde será con pelota. También sumaremos amistosos con un equipo de Honduras y un Mexicano. Lo más difícil es la VISA”.



Seoane “Matias Gimenez es un jugador por el que estamos recibiendo consultas, aun no… pic.twitter.com/Mo4Tkipuz2 — Matias Martinez (@Mati_Martinez) December 8, 2023

El Apache estuvo acompañado del presidente Néstor Grindetti y el Secretario General, Daniel Seoane, y en primer lugar se encargó de explicar los motivos por los que firmó por tres temporadas. “Creo que el proyecto que uno presenta abarca a las juveniles, gente de mediana edad y los mayores de 30 años que quieren retirarse en este club. Es un proyecto muy ambicioso donde estoy agradecido a Independiente por confiar en mí y vamos a seguir por este camino”, declaró.

"Trataré de estar a la altura, siempre pensando primero en el Escudo".



✍️ Carlos Tevez para los hinchas de #Independiente.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/GgkTJsJZIq — C. A. Independiente (@Independiente) December 8, 2023

Luego, en la misma sintonía agregó: “Mi renovación se da porque estoy feliz en Independiente, le agradezco a la Comisión, me siento contenido en este ambiente que todos sabemos que es muy difícil. Me dieron la responsabilidad que es llevar al club adelante y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera”.

OFICIAL! Carlos Tevez renovó su contrato como director técnico de Independiente 🟥 hasta diciembre de 2026. pic.twitter.com/EZ4y6sGsz2 — VarskySports (@VarskySports) December 8, 2023

Tevez también se refirió al armado del plantel de cara a la próxima temporada, y no le cerró la puerta a un ex Independiente. “El Independiente de 2024 va a ser distinto al de este año, el objetivo es pelear el torneo. No puede pasar otro año sin que el Rojo sea protagonista. Es la primera vez que voy a armar un plantel, se va a ver y notar la mano Tevez mejor que nunca y estoy muy ilusionado”, afirmó Carlitos.

“Nico Domingo es un jugador que la gente quiere mucho y cuando le tocó, estuvo a la altura, no le cierro las puertas a nadie. Veremos con qué jugadores contamos”, develó el Apache sobre el mediocampista de 38 años, quien podría regresar al club después de tres años.

Por último, el entrenador le agradeció a los hinchas del Rojo por el apoyo durante el torneo y les hizo una promesa de cara al próximo año. “Al hincha de Independiente le agradezco de todo corazón. Desde el primer día me mostraron su apoyo y cariño. Eso yo no me lo olvido nunca más. Ojalá pueda regalarle muchas alegrías”, finalizó Carlitos.

