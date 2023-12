Ni “don Guinness” se animó a tanto: la nueva marca que Lionel Messi tiene por delante

El hombre vino a este mundo a ponerlo patas para arriba. Su majestuosa zurda, bien acompañada de una derecha que también contribuyó en la historia, convirtieron a Lionel Andrés Messi en el mejor jugador del planeta. Sin olvidar, por supuesto, su brillante cabeza a la hora de desparramar rivales o usar la “testa” para marcar en un partido. La Pulga tiene la mayor cantidad de récords posibles dentro de una ancha de fútbol, pero fiel a su estilo, se proyecta a futuro y pretende terminar con otras marcas.

Lionel Messi acaba de igualar el récord como el FUTBOLISTA CON MÁS TÍTULOS (43) en toda la historia del juego. El mejor promedio goleador entre los grandes, el máximo asistente que ha existido, el jefe de los regates completos, maestro de los tiros libres y, ahora, también es el… pic.twitter.com/2iR82TGOGx — Invictos (@InvictosSomos) May 27, 2023

¿De qué se trata en esta oportunidad? Simple. Así como alcanzó 8 Balones de Oro, fue el jugador que más goles convirtió en un año calendario: 79 en 2012 (91 incluyendo la Selección Argentina) y también fue el que más anotó en competiciones de clubes de la UEFA con un solo club: 123 (Barcelona), ahora el crack del Inter Miami podría superar a viejas glorias en un apartado del cual solamente forman parte unos pocos.

Hablamos de que Messi llegue al verano del 2026 al primer Mundial de 48 selecciones. Una cita inédita para la época y a la cual Leo arribará nada menos que con casi 39 años, quedando en un top ten del cual algunos privilegiados forman parte.

Lionel Messi en Mundiales:



➤ 11 goles (RÉCORD ARGENTINO).

➤ 8 asistencias (RÉCORD ARGENTINO).

➤ 25 partidos (RÉCORD HISTÓRICO).

➤ 2 finales.

➤ Marcó y asistió en grupos.

➤ Marcó y asistió en octavos.

➤ Marcó y asistió en cuartos.

➤ Marcó y asistió en semis.



FÚTBOL PURO. pic.twitter.com/qdhrbgKjPP — Invictos (@InvictosSomos) December 18, 2022

Uno de esos casos es el de Ángel Labruna, quien jugó la cita de Suecia 1958 con 39 años y 260 días, siendo uno de los dos jugadores de campo en una estadística dominada por arqueros: David James con Inglaterra en Sudáfrica 2010 (39 años y 330 días), Jim Leighton con Escocia en Francia 1998 (39 años y 334 días) y Ali Boumnijel con Túnez en Alemania 2006 (40 años y 71) empiezan una tabla apta para pocos y donde aparecen más leyendas arriba.

Lionel Messi recibió ocho anillos dorados de regalo tras haber ganado el Balón de Oro 2023.

Por su lado, el italiano Dino Zoff llegó a España ‘82 con 40 años y 133 días para ser campeón del Mundo con su seleccionado; Peter Shilton arribó a Italia ‘90, en la cita donde Argentina cayó en la final con Alemania, a sus 40 veranos con 292 días en la portería inglesa. El top cinco empieza con Pat Jennings y sus 41 años exactos con Irlanda del Norte en México 1986. Y luego surge el otro jugador de campo, Roger Milla. El camerunés y su tanto a Colombia en 1990 se dio con hasta 42 años y 33 días encima. Cierran el círculo dos porteros, Faryd Mondragón y Essam El Hadary. El cafetero llegó a Brasil 2014 con 43 años y 3 días, mientras el egipcio reventó todo en Rusia 2018 al saltar al césped con hasta 45 años y 161 días.

¡NUEVO RÉCORD PARA LIONEL MESSI!



👏 La foto de Leo con la Copa del Mundo, tras la consagración en #Qatar2022, se convirtió en la publicación con más likes en la historia de Instagram: ¡más de 56 millones y sigue sumando! 😱📸



(Superó a la imagen del huevo). pic.twitter.com/8zAPmifvFO — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

“Puede jugar donde quiera, y el equipo se arma alrededor de él. Yo creo que puede seguir jugando en la Selección. La decisión es suya”, palabras de Lionel Scaloni en Bobo TV días atrás. Para muchos, su salida o no de la Selección tras la Copa América 2024 será un punto de inflexión en el futuro de Messi de cara al 2026.

La Pulga, en tanto, comentó: “Todavía no lo pienso, soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota dentro de la cancha. También de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar”. ¿Se acercará Messi al selecto grupo en el 2026? El tiempo dirá.