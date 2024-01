Carlos César Sperdutti: el DT leyenda que quiere protagonismo con el Celeste

Su nombre es sinónimo de fútbol en la provincia y mucho más si se habla del departamento de Maipú. Allí, en el Cruzado quedó en la memoria de los hinchas botelleros. Pero hoy, Carlos César Sperdutti se debe “a los primos”; a Gutiérrez Sport Club, que mañana se jugará la vida en la búsqueda de encaminarse a la final, luego de la caída 2-1 ante Sport Club Argentino, por la semifinal de ida.

- ¿Cómo está?

- Bastante bien. Este la semana un poquito diferente porque veníamos de una seguidilla de resultados positivos. No conocíamos la derrota y perder el invicto fue un poco difícil. Hay que levantar un poco a los muchachos porque fue atípico. Muchos tenían ampollas y tuvimos que esperar para que pudieran volver a entrenar.

- Ante un rival de similares características, ¿la derrota estaba en los planes?

- Para mí fue una sorpresa. No conocía a Argentino y me sorprendió. Nunca lo habíamos podido enfrentar. Es un equipo muy bien estructurado, con muchos chicos inclusive y un gran sentido de pertenencia. Eso no es poca cosa. Además, tiene jugadores de muy buen pie y un técnico como el ‘Negro’ Garay que sabe mucho de esto. Sin dudas, me sorprendió el juego de los chicos.

- El Federal Amateur es muy particular: no siempre la misma fórmula lleva al mismo resultado...

- Creo que nosotros tenemos un equipo con jugadores que han jugado en esta y otras categorías. O sea, yo creo que tenemos un equipo importante para este momento y en la categoría que estamos. Pero hemos visto cómo es esto: pega en el palito y afuera. El domingo la cancha era de caucho con sintético y a las 17 era imposible para para mi jugadores. Eso no quita el mérito que hizo Argentino. Los méritos nuestros están a la vista: desde que empezamos, entre partidos amistosos y oficiales hemos ganado 18, empatado dos y éste fue el primero que perdimos. Creo que eso es muy valedero. Hay que tener confianza en que podemos llegar a la final.

- ¿La experiencia puede ser determinante para la vuelta?

- No creo. La experiencia es importante para momentos límites del partido, pero hoy se corre mucho: la dinámica y lo físico también son importantes. Se ha emparejado mucho. Confío que podemos sobrellevar este partido por los jugadores que tengo y por la campaña que venimos haciendo.

- Su nombre sigue vigente en el fútbol mendocino...

- Del hombro para arriba soy un Mercedes Benz y para abajo un Fiat 75 (risas). Me siento muy bien. Con tantos años en Maipú, y tras dos años sin dirigir, salió esta propuesta y decidí aceptar. Siempre me rodeo de jugadores que los conozco, que me hicieron crecer... Mi agradecimiento para ellos será siempre eterno. Me siento muy bien de la cabeza y esa quizás sea la clave. Otro aspecto es haber tenido siempre buenos cuerpos técnicos. Eso ha sido lo más inteligente que he tenido.

- ¿Le costó tomar la decisión al sentirse tan identificado con Maipú?

- No, porque ya había dirigido Gutiérrez y habíamos ascendido. Y como dije siempre, he tenido gente que me quiere y gente que no. La gente de Gutiérrez me ha recibido maravillosamente bien. No he sentido jamás una ofensa. Me dejan trabajar tranquilo. Esta es una semana dura, difícil y hemos sentido el apoyo.

- ¿La derrota llegó en el momento menos esperado?

- Sin dudas que perder nos golpeó. Ahora tenemos un partido difícil con este equipo. Nos ha ido muy bien como local y ahora tenemos que esperar a ver que pasa el domingo.

- ¿Cómo puede darse el juego de vuelta? ¿Será muy distinto al del domingo pasado?

- No creo que haya muchas modificaciones. Nosotros recuperamos al ‘Negrito” Amaya y al pibe Pacheco. Pero será un partido duro; Argentino es corredor, tiene mucha juventud. Va a ser complicado para los dos. Tenemos buenas expectativas y vamos a jugar el partido como lo hemos hecho siempre. Queremos ser protagonistas. La obligación es toda nuestra y tenemos que ir a buscar el partido; con inteligencia, sin desordenarnos. El gol puede llegar en cualquier momento.

Los años, el fútbol y los sueños de ascenso

- ¿Ha cambiado mucho el fútbol en estos años?

- Siguen dos arcos y una pelota. Es exactamente lo mismo. Cambiaron otras cosas: la ruta del pase, los extremos y otro montón de nombres diferentes. Pero el fútbol sigue siendo el mismo. Si han cambiado los entrenamientos. Hay más dinámica. Antes era más fuerza, potencia, fútbol... Sin embargo, como deporte, sigue siendo el mismo.

-¿Cómo vivió la campaña del Deportivo Maipú?

- Fue un momento extraordinario; una campaña muy buena. Si este equipo tenía un Enzo Imbesi el último partido, no sé cuál hubiera sido el resultado (risas).

- Hubiera sido un sueño ver a deportivo Maipú en Primera División...

- ¡Una locura! Y ojo que todavía no está dicha la última palabra. Hay que seguir creyendo. ¿Quién te dice que no? Y Gutiérrez subiendo al Federal A. ¿Por qué no seguir soñando?