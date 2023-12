Cada días más alejados: sin mención a Scaloni, Chiqui Tapia presentó el predio de la Selección Argentina en Estados Unidos

En Miami ocurrió lo que se esperaba: no hubo mención acerca del futuro de Lionel Scaloni en la Selección Argentina antes del sorteo de la Copa América 2024. En realidad, Claudio Tapia inauguró las oficinas de la AFA en Estados Unidos sin salirse del libreto.

“El trabajo sostenido es lo que te da los títulos. Por eso en estas oficinas seguiremos haciendo lo que planeamos hace tres años. Nos animamos a creer y soñar en grande”, declaró Tapia ante el resto de los presidentes de las Confederaciones miembro.

Sin mención a Scaloni, Tapia presentó el predio de la Selección Argentina en Estados Unidos



El presidente de la AFA no se salió del libreto, por lo cual continúa la incertidumbre en relación al futuro del DT.https://t.co/UrndVpzuLH — TyC Sports (@TyCSports) December 7, 2023

Y remarcó: “Los actuales campeones de la Copa América somos nosotros y vamos a defender esa Copa como se merece”.

El dirigente recibió en manos de Alejandro Domínguez, el titular de la Conmebol, una caja con los tres títulos en miniatura que consiguió la Scaloneta en los últimos años: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

La idea es que Tapia y Scaloni tengan el cara a cara antes de fin de año, quizá después del 20 de diciembre, cuando el DT regrese a Argentina. Mientras tanto, por razones obvias, los dos tienen que mostrarse juntos, como esta noche en el salón donde se van a sortear los grupos de la Copa América 2024.

Lo que sí es cierto es que el oriundo de Pujato evitó tener lugares y momentos para reunirse con Chiqui, que no quiere hablar porque no sabe con qué se va a encontrar. Desde AFA ya todos saben que en Miami no se va a resolver nada, menos si Scaloni todavía no les dijo a sus pares que estará de cara al próximo torneo.

Seguí leyendo