¿Qué te pasa Mostaza? Merlo aseguró que Pelé es el mejor futbolista de la historia y lo calificó de otro planeta

Reinaldo Carlos Merlo, también conocido como Mostaza, explicó que para él Pelé “es el mejor jugador de la historia” y contó por qué Arturo Vidal y Éver Banega “no están para Boca”.

Mediante un diálogo con el programa radial Fútbol 910, el ídolo de River Plate opinó acerca de quién es el mejor futbolista de toda la historia y no dudo en responder. Ni Lionel Messi ni Diego Maradona, para Mostaza es Pelé.

🗣️ "Podría haber marcado a Messi tranquilamente. A mí Messi no me gambeteaba. Es un fenómeno, pero no me pasaba. A mí no me pasaba. El mejor de la historia es Pelé, es de otro planeta, él único que me hubiera podido pasar"



✍️ Mostaza Merlo



“El mejor fue el negro Pelé. Es el mejor jugador de la historia, de otro planeta. Por eso no hay que comparar. Maradona y Messi son dos fenómenos, pero el mejor de la historia es Pelé, olvídense. No llegué a jugar contra él en el Cosmos, pero fue el mejor jugador que vi en mi vida. El único que me podía pasar a mí era Pelé, me bailaba. Tenía todo. Habilidad, le pegaba con la derecha, con la izquierda, se elevaba, cabeceaba...”, comentó el ex técnico.

Incluso, Merlo recordó que supo marcar muy bien a Maradona en su época como futbolista y también aclaró que Messi tampoco sería capaz de pasarlo. “Podría haber marcado a Messi tranquilamente, a mi no me gambeteaba. No me pasa ni loco, ¿si me tira un caño? No. Lo marcaría hombre a hombre en zona de la mitad de cancha para atrás. Como a Maradona. La marca hombre a hombre les molesta a todos los jugadores”, ratificó el ex mediocampista defensivo.

🗣️ "El mejor de la historia es Pelé, es de otro planeta, él único que me hubiera podido pasar. Podría haber marcado a Messi tranquilamente. A mí Messi no me gambeteaba. Es un fenómeno, pero no me pasaba. A mí no me pasaba"



En cuanto a la actualidad del fútbol argentino, el DT que sacó campeón a la Academia en 2001 no tuvo dudas en decir que las estrellas que suenan para Boca Juniors, tanto Éver Banega como Arturo Vidal, no se encuentran en nivel para jugar en la Liga Profesional. “Creo que queda Cavani, nada más. Lo otro es más de empresarios que los quieren colocar en otro lado. Creo que para Boca no están, ni para el fútbol argentino. Hoy no. Los he visto a nivel selección, son grandes jugadores pero para este fútbol tan dinámico no los veo”, argumentó el ex entrenador de 73 años.

