Bruno Leyes apuntó contra Zuqui después del cruce que tuvieron en la cancha: “Le gusta maltratar a sus colegas”

En el minuto 25 del segundo tiempo, Leyes recibió una tarjeta amarilla después de tirarle un cabezazo a Zuqui. La situación se originó cuando el exjugador de Godoy Cruz retuvo la pelota en una falta a favor del Tomba, lo que derivó en el cruce palabras con el zurdo. Luego del partido, Los Andes tuvo un mano a mano con Bruno Leyes, quien sorprendió con su respuesta ante la pregunta: ”La verdad que a él (por Zuqui) le gusta tratar mal a sus colegas. Creo que ese tipo de jugadores no suman, pero queda todo ahí en la cancha”, tiró el volante tombino.

-¿Le tiraste un cabezazo?

-Sí, me volví loco. Me pasó con el ‘Uvita’ Fernández, que también trató mal, reaccioné y me echaron. Soy medio loco y también se me salen los cables. Tengo que corregir eso urgente.

En tanto, Fernando Zuqui prefirió obviar el tema: “No hubo cabezazo, no pasó nada”, dijo. “¿Si está todo bien con Leyes? Muy bien, es un gran jugador”, explicó el ex Godoy Cruz.

Viejos conocidos

Zaid Romero, Enzo Pérez y Fernando Zuqui, los tres futbolistas de Estudiantes con pasado en Godoy Cruz, se saludaron largo y tendido con el “Gato” Daniel Oldrá, Nicolás Olmedo y el “Loco” Ibáñez después del partido.

Foto: Gentileza

El centenar del “Tin”

Antes del inicio del partido, Valentín Burgoa fue reconocido por la dirigencia por haber llegado a los 100 partidos con la camiseta del Expreso, donde el zurdo ostenta 3 goles y 8 asistencias.

Silbidos para Enzo Pérez

El ex River fue reemplazado a los 16′ del ST y recibió silbidos por parte de los hinchas. Algo similar había ocurrido hace poco más de dos años, en una visita del Millonario por la Liga Profesional 2021.