En la conferencia de prensa, el entrenador de Godoy Cruz, Daniel Oldrá, explicó la decisión de poner suplentes en el partido, destacando la fatiga del equipo tras jugar nueve partidos en un mes. También se refirió a la falta de recuperación física y a la necesidad de evitar lesiones, justificando de esa manera la elección de apelar a una alineación alternativa.

Oldrá explicó: “Hemos jugado hace tres días una final en Chile y para mí el jugador no está recuperado en tres días. Volver a poner los once después de un viaje con un montón de situaciones, no era lo más conveniente. Estoy convencido de que no estaban para jugar los 90 minutos. No hay ningún secreto ni nada por el estilo. Hemos jugado nueve partidos en un mes y no es fácil, con el diario del lunes es sencillo, pero no”, comentó Oldrá ante la consulta de Los Andes.

Oldrá asumió la responsabilidad de la planificación al expresar: “Me hago cargo de la planificación que tuvimos porque venimos de hacer un esfuerzo enorme y preferimos cuidar el estado físico de los jugadores. Me puedo equivocar, pero era lo que entendimos que teníamos que hacer”. Enfatizó la importancia de priorizar la salud física de los futbolistas tras un esfuerzo extenuante.

En cuanto al desarrollo del partido, el entrenador evaluó: “No tuvimos un buen primer tiempo, pero en el complemento logramos tener una mayor frescura. Generamos 4 o 5 situaciones de gol. Intentamos, pero no se pudo ante un buen equipo”. A pesar de la derrota, destacó el esfuerzo del equipo por generar oportunidades en el segundo tiempo.

Fútbol AFA El Club Atlético Godoy Cruz Antonio Tomba, se enfrntó al Clb Atlético Estudiantes de La Plata, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la octava fecha del grupo B de la Copa de la Liga Profesional 2024 Foto: Orlando Pelichotti

Sobre las ausencias de Tomás Badaloni, Thomas Galdames y Juan Cejas, Oldrá informó: “Se están recuperando. Esperamos contar pronto con ellos porque los necesitamos y para nosotros son importantes”. De esta manera, el entrenador del Tomba dejó claro que estas ausencias se debieron a motivos físicos y expresó la expectativa de contar con ambos jugadores en el futuro cercano.

Cuando se le preguntó por la influencia de la eliminación previa en la actuación del equipo, Oldrá dijo: ”Claro que influye, pero el plantel se mantiene fuerte. El equipo ha realizado un esfuerzo significativo, jugando nueve partidos en un mes, una carga extenuante. A pesar de la eliminación, considero que el ánimo del equipo no está afectado negativamente. Ahora, debemos enfocarnos en descansar durante esta semana, aprovechar el tiempo para recargar energías y trabajar en el aspecto físico, ya que algunos jugadores apenas han tenido tiempo para entrenar en el último mes”.

Consultado sobre la presión de ser candidato ahora que solo compiten en un torneo, Oldrá respondió:”No siento presión por ser Godoy Cruz. La presión recae en equipos como Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo; nosotros no deberíamos sentir esa carga. Claro que todos, incluidos los hinchas, anhelamos ganar, pero debemos ir paso a paso. Aunque ahora solo tengamos un torneo en juego, las cargas emocionales y físicas se podrían gestionar de manera más equilibrada. Es fundamental estar convencidos de nuestras metas, pero afirmar que somos candidatos hoy me parece prematuro. Somos un equipo joven, sin lujos, que lucha en cada partido. Intentaremos mantenernos en esta senda y, si Dios quiere, culminar con un torneo, que es nuestra aspiración, pero declararnos candidatos en este momento me parece demasiado”, concluyó el entrenador tombino con un tono mucho más mesurado.