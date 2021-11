La bronca del PSG por el viaje de Messi a la Selección Argentina: “No estamos de acuerdo”

“No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA”.”, dijo en una entrevista en Le Parisien el director deportivo del PSG Leonardo, quien ya había manifestado su desacuerdo con la convocatoria de La Pulga para la doble fecha FIFA en el Seleccionado Argentino, exponiéndose a lesiones. De hecho ya había cargado la responsabilidad a otros por no poder contar con el astro argentino para los compromisos del club parisino en la Ligue 1.

Messi no jugó en los últimos encuentros del Paris Saint Germain, de torneo local (frente a Burdeos) como de Champions (contra el Leipzig), por su molestia en la rodilla izquierda. Incluso el propio DT Mauricio Pochettino anunció en la última conferencia de prensa previa al duelo con el Bordeaux, que lo estaban preservando pero confirmando a su vez que fue también por su convocatoria para la Albiceleste. Pese al apoyo del entrenador, desde la dirigencia esto no cayó bien.

Messi, Di María y Paredes llegaron al país para sumarse a la Selección.

Lo mismo iba para Paredes, que desde que volvió de la anterior doble fecha de eliminatorias no juega en el equipo capitalino por problema en el cuádriceps derecho. Sin embargo, también fue alistado por Scaloni.

Lo que se presume es que ninguno sería parte en el duelo contra Uruguay (el 11), pero sí lo serían contra Brasil (el 14).