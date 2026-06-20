Quiénes juegan hoy, sábado 20 de junio: horarios de partidos del Mundial 2026 y canales en vivo

El fixture del inicio de este fin de semana tendrá a dos candidatos importantes: Alemania y Países Bajos.

Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan hoy, sábado 20 de junio - hora y canales en vivo

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 sigue este sábado 20 de junio con cuatro partidos en los que destacan dos de los pesos fuertes del torneo: Países Bajos y Alemania.

El equipo dirigido por Ronald Koeman viene de un empate 2-2 contra Japón, por lo que debe recuperar la buena fama de la que se suele caracterizar en cada edición mundialista.

Mundial de la FIFA 2026 Mundial de la FIFA 2026 Web En tanto, los germanos de Julian Nagelsmann gozan del viento a su favor tras el triunfo aplastante 7-1 contra Curazao el pasado domingo.

Así, la actividad de este sábado estará centrada en los grupos E y F.

Te mostramos el fixture detallado de hoy: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.