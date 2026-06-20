20 de junio de 2026 - 06:55

Quiénes juegan hoy, sábado 20 de junio: horarios de partidos del Mundial 2026 y canales en vivo

El fixture del inicio de este fin de semana tendrá a dos candidatos importantes: Alemania y Países Bajos.

Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan hoy, sábado 20 de junio - hora y canales en vivo

Partidos del Mundial 2026: quiénes juegan hoy, sábado 20 de junio - hora y canales en vivo

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Por Francisco Moreno

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 sigue este sábado 20 de junio con cuatro partidos en los que destacan dos de los pesos fuertes del torneo: Países Bajos y Alemania.

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En tanto, los germanos de Julian Nagelsmann gozan del viento a su favor tras el triunfo aplastante 7-1 contra Curazao el pasado domingo.

Así, la actividad de este sábado estará centrada en los grupos E y F.

Te mostramos el fixture detallado de hoy: quiénes juegan, en qué horarios de Argentina y cuáles son los canales de televisión y plataformas de streaming para seguir cada partido en vivo.

Quiénes juegan hoy, sábado 20 de junio: hora y canales en vivo

Países Bajos vs. Suecia (Grupo F)

NRG Stadium, Houston (Estados Unidos)

14.00 | hora de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports

Países Bajos vs. Suecia
Países Bajos vs. Suecia

Países Bajos vs. Suecia

Alemania vs. Costa de Marfil (Grupo E)

BMO Field, Toronto (Canadá)

17.00 | hora de Argentina

Transmite DSports, TyC Sports, Telefe, Disney+ Premium

Alemania vs. Costa de Marfil
Alemania vs. Costa de Marfil

Alemania vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Curazao (Grupo E)

Arrowhead Stadium, Kansas City (Estados Unidos)

21.00 | hora de Argentina

Transmite DSports

Ecuador vs. Curazao
Ecuador vs. Curazao

Ecuador vs. Curazao

Túnez vs. Japón (Grupo F)

Estadio BBVA, Guadalajara (México)

01.00| hora de Argentina (domingo)

Transmite DSports

Túnez vs. Japón
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