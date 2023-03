El excampeón mundial Jonathan Barros se despide del boxeo en el Club Atlético Argentino

El último pesaje para Jonathan Barros, se produjo ayer, en la Federación Mendocina de Box y, esta noche el excampeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y campeón Argentino pluma, le dice adiós definitivamente al cuadrilátero. Un pesaje simbólico para el popular Yoni, pero pesaje al fin.

Será la última función de Barros, que tendrá como escenario el Club Atlético Argentino, donde su partenarire será Lucas “Misil” Aguilera. Se enfrentarán a 4 rounds, en uno de los combates del festival que se realizará esta noche, en San José.

Una despedida que se viene gestando desde hace un largo tiempo, entre idas y vuelta para el pupilo de Pablo Chacón, y del recordado Ricardo “Braca” Bracamonte.

Tras un recorrido de 19 años en el profesionalismo, el Yoni -con 39 eneros en su espalda-, se despedirá frente al público que lo vio nacer, crecer y desarrollarse como boxeador.

Jonathan Barros tuvo su primera pelea profesional el 26 de marzo de 2004, en el estadio Pascual Pérez. Esa noche, superó por nocaut a Luis Mena y comenzó su carrera entre los rentados.

“He disfrutado del boxeo y hoy, sigo disfrutándolo, incluso en este último pesaje, aunque sea simbólico, pero es algo que extrañaba mucho”, deslizó el púgil, tras haber subido a la balanza.

Grandes protagonistas habrá en la noche de despedida de Yoni Barros. / gentileza

Una de las asignaturas pendiente de Yoni, sin dudas, ha sido la de combatir frente a su público en Guaymallén, algo que profesionalmente no logró en su mejor momento deportivo.

Hoy, en su última función buscará saldar su deuda: “La verdad que han pasado muchos años y siempre busqué la manera de poder pelear frente a la gente que me vio crecer y que han sido parte de mi vida, de mi barrio. No es en el Barrio Lihué, pero es acá cerca de donde nací y espero que la gente me acompañe”, comentó un Yoni, visiblemente emocionado.

Respecto a este adiós a los cuadriláteros agregó: “De alguna manera no puedo decir que estoy feliz, porque me llega y me duele, pero tampoco dejo de estar contento con todo lo bueno que me ha pasado. El boxeo ha sido mi vida, pero todo tiene su fin y esto es así. Hay que dar vuelta la página. Mi primera pelea fue a los 18 años como amateur y hoy, cuesta despegar y dejar el boxeo, pero voy a seguir ligado a esto, trasmitiendo todo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años”, sostuvo Barros.

Yoni Barros tuvo su noche de gloria, el 4 de diciembre de 2010, cuando se consagró campeón mundial pluma de la AMB, tras derrotar al panameño, Irwing Berry, por nocaut en el 7° rounds. Hizo dos defensas exitosa, perdió su corona frente al otro panameño, Celestino “Pelenchín” Caballero, el 14 de octubre de 2011, en el Luna Park.

Su última pelea oficialmente profesional fue frente a Jaime Arboleda, con quien cayó por nocaut el 19 de agosto de 2021, en Panamá.

Su récord, es de 43 triunfos (22 de ellos por nocaut), 8 derrotas (3 por nocaut) y 1 empate.

El festival en la Academia

El festival en el Club Argentino comenzará al rededor las 20, donde se han programado 8 combates amateurs, además de exhibiciones. Las peleas profesionale,s se iniciarán alrededor de las 22, con el semifondo que protagonizarán, el local Gonzalo Bajinay (1-1-0; 69.900kg) y el sancarlino, Mauro “Zurdo” Larrain (0-1-0; 69. 100kg) a 4 rounds en superwelter.

En el choque de fondo, se presentará por primera vez frente a su público, Abraham “El Turco” Bounarrigo (79,500kg) ante el salteño José Luis Yana (79.800kg), a 6 rounds en la división mediopesado.

El Turco Buonarrigo: “Estoy muy contento de poder presentarme en San José, un lugar cerca de mi gente, algo que es un sueño para mí. Y, en una noche muy especial, donde se retira un ídolo y un gran referente del boxeo, y para mí en lo personal, Jonathan Barros. Es un orgullo poder estar en esta velada con él”, sostuvo el popular Turco.

Bajinay: “Volver a pelear en Guaymallén para mí es muy lindo, pero además, se despide nuestro gran campeón, Jonathan Barros, una inspiración para mí y todo el gimnasio. Como también, es un gran orgullo compartir la noche con el Turco Buanarrigo, que es un gran ídolo”, dijo el local.