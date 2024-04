Boca vs River: ¿Cuándo y donde se jugará el Superclásico?

Boca Juniors y River Plate consiguieron su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga y disputarán otra edición del Superclásico. A falta de resolver algunos detalles, este trascendental duelo se jugaría el domingo 21 de abril por la tarde en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por un pase a las semifinales de la Copa de la Liga.

Recordemos que por la zona A, River venció a Instituto después de remontar el gol en contra con un estelar Colidio, que anotó los tres goles de su equipo. Con esta victoria aseguran la primera plaza, enfrentando al peor clasificado del otro grupo. Por su parte, el conjunto xeneize avanzó con una victoria agónica ante Godoy Cruz.

River y Boca se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa de la Liga en Córdoba.

De esta forma, River, el primero de la Zona A con 27 puntos, le tocará enfrentarse a Boca, que terminó cuarto en la Zona B con 25 unidades en lo que será el partido más importante de esta fase del torneo local.

Hay que decir que en cuanto a la sede que picaba en punta desde el principio para ser la casa del partido más importante del fútbol argentino fue el estadio Mario Alberto Kempes, ya que otros lugares que se pensaron como el Único de La Plata o el Malvinas Argentinas de Mendoza están sufriendo remodelaciones y también tienen menos capacidad que el estadio cordobés.

Aunque todavía no hay nada oficial, el encuentro se llevaría el domingo, ya que a las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol les resulta imposible que un duelo tan importante como este, se dispute antes del domingo. Además, por cuestiones de seguridad, no se jugaría de noche, por lo que el horario de las 17 sería el más adecuado.

En cuanto a las entradas, aún no hay información oficial, pero se espera que la venta comience entre el miércoles 17 de abril y el jueves 18. De disputarse en el Kempes, este tiene capacidad para 57.000 personas, por lo que habrá por lo menos 25 mil lugares para cada club. Las últimas ventas de entradas en River para instancias finales en Copa de la Liga fueron de manera online a través del sitio Deportick.

El Kempes llegaría en buenas condiciones para el Superclásico (Prensa ACD)

Por último, vale la pena recordar que los otros partidos por esta fase serán: Estudiantes vs. Barracas Central, Argentinos vs. Defensa y Justicia -ambos irían el sábado 20- y Godoy Cruz vs. Vélez -el domingo 21, como el River-Boca.