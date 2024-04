Mundo River: Franco Armani renovará su contrato con el Millonario y tendrá un anuncio especial

Se presentía, se olfateaba y finalmente mañana, en una conferencia de prensa exclusiva para el anuncio, será oficial: Franco Armani firmará la renovación de su contrato con River hasta diciembre de 2026 y, de no mediar volantazos en el camino, seguramente será el último club donde se desempeñe profesionalmente.

Enzo Francescoli, mánager del elenco de Núñez, ya había dejado en claro el deseo de que el Pulpo, hoy capitán y máximo referente del equipo tras las salida de Enzo Pérez y Jonatan Maidana, siga ligado a la institución en la que hizo historia y suma un total de 10 títulos (en su carrera tiene 26 y está entre los goleros más ganadores). Y el momento llegó. Este miércoles, desde las 19 y en el auditorio del Monumental, sellará la extensión del vínculo junto al presidente Jorge Brito.

El vínculo formal del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina finaliza en diciembre de este año, pero desde la pretemporada en Estados Unidos insistían con que iban a continuar en el club. De hecho, el propio casildense expresó su deseo de vestir la banda más allá de 2024, en una entrevista con TyC Sports: “Durante el 2023 hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir acá. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar”.

“Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio... siempre quise quedarme acá”, cerró el Pulpo, por si había alguna duda de su deseo de colgar los botines con la banda en el pecho.

RENUEVA EL PULPO ⚪🔴⚪ 🐙



Franco Armani extenderá su contrato con River hasta diciembre de 2026.



Mañana a las 19 hs. se anunciará en conferencia de prensa. pic.twitter.com/3h4Bmbpu9h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 16, 2024

