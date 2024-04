Conflicto en Boca: ¿Por qué ‘frisaron’ a Nico Valentini en Boca y será la ausencia clave ante Godoy Cruz?

Nicolás Valentini informó a la dirigencia de Boca Junior que no firmará la renovación de su contrato, y pese a que el Consejo de Fútbol aceptó las condiciones que pidió en un principio, al central de 23 años lo dejaron en el freezer hasta resolver su situación. No jugará este martes ante Godoy Cruz, por Copa de la LFP y de no darse esto último, será otro caso como los de Valentín Barco, Agustín Rossi, entre otros.

En principio, el futbolista de gran presente en el club y en Selección Argentina tienen el deseo de ser transferidos a mitad de año a Europa (no irse libre y sí dejarle dinero al club), aunque dejó abierta la posibilidad para resolver una nueva negociación con el Xeneize. Sin embargo, pese a estar de acuerdo en el contrato, quiere cobrar un retroactivo.

Desde Boca creen que aceptaron todo lo que Nicolás Valentini pidió y no quieren moverse de la oferta que pusieron sobre la mesa, e incluso sospechan que puede especular con irse libre a fin de año. Por eso le hizo una contraoferta en donde le extenderían el vínculo hasta diciembre de 2028 con un contrato igual en los números al de Cristian Medina.

Pero al jugador no le convenció y le comunicó al club que no firmará en esos términos, motivo por el que desde el Consejo de Fútbol le avisaron al entrenador Diego Martínez que no lo cite para la “final” ante Godoy Cruz.

El tire y afloje se sostendrá si las partes no llegan a un acuerdo, por lo cual se pactó una nueva reunión con los representantes. Mientras tanto, Valentini sigue entrenándose con el plantel hasta diciembre y el club cumplirá con todo su contrato hasta fin de año.

Cuántos se fueron en Boca desde que está Riquelme

Conferencia de prensa de Juan Román Riquelme (Telam)

Desde el 9 de diciembre de 2019, cuando Juan Román Riquelme asumió como vicepresidente segundo, Boca sufrió la salida de 17 jugadores en conflicto con el club, por distintas razones, y Valentini podría ser uno más de la extensa lista.

Valentín Barco: el Consejo se juntó con la gente que maneja al Colo y le propusieron que acerquen el número que querían ganar para poder firmar un contrato de tres o cuatro años. La gente de Barco entendieron que la oferta económica la debía hacer directamente Boca por ser el interesado a renovar y la respuesta al jugador nunca llegó. El jugador ejecutó la cláusula para irse a Brighton de Inglaterra.

Valentín de Barco se despidió de la gente de Boca (Prensa Boca)

Agustín Rossi : con el arquero no se le renovó a tiempo el contrato ante la venta de Esteban Andrada. Actualmente se desempeña en Flamengo (con el que había firmado un preacuerdo).

Carlos Izquierdoz : figura fuerte en el plantel, muy cuestionado por el Patrón Bermúde. Hugo Ibarra ejecutó la orden de limpieza de Riquelme, sorprendiendo y cayendo muy mal en el grupo.

Junior Alonso : se escapó con la excusa de razones familiares y se fue a jugar a Brasil por más dinero.

Carlos Zambrano : una de las incorporaciones que nunca rindieron, se peleó con Hugo Ibarra y se fue libre

Santiago Ramos Mingo : se negó varias veces a renovar en las condiciones que le proponían y terminó saliendo libre al Barcelona. Hoy está en Defensa y Justicia.

Julio Buffarini : uno de los primeros escándalos de la conducción. Se fue libre.

Nahuel Molina: no se llegó a buen puerto y el padre del chico acusó de “rottweillers” a los integrantes del Consejo. Así, Boca se perdió a un campeón del mundo que brilló en Italia y hoy juega en España.

Nahuel Molina en su paso por Boca (Prensa)

Marcelo Weigandt : Renovó hasta diciembre de 2027, luego de un escrache en redes hacia el Consejo, y se fue cedido al equipo de Lionel Messi.

Agustín Almendra : una historia llena de conflictos e idas y vueltas. Quiso colgar los botines durante la Comisión anterior, y la actual conducción lo rescató, el chico retomó su nivel pero luego se peleó con Sebastián Battaglia, lo limpiaron, lo bajaron a Reserva y arrinó a Racing con el pase en su poder.

Alexis Mac Allister. el mediocampista llegó con la dirigencia de Angelici y con el arribo de Riquelme se desató un conflicto y el jugador prefirió irse al Viejo Continente. Pagó los 10.000.000 de dólares y partió hacia Inglaterra a principios de este año.

Alexis Mac Allister

Pol Fernández : en 2020, Boca cambio las condiciones de compra con Cruz Azúl de México, no llegaron a un acuerdo y el volante quedó colgado. Finalmente, su vínculo con el club terminó el 31 de diciembre y regresó a México.

Eduardo Salvio : después de costarle un dineral (alrededor de 7 millones de euros) no hubo esfuerzos por retenerlo y lo dejaron ir.

Carlos Tevez: la relación arrancó mal por su cercanía personal y política con Daniel Angelici. Jorge Bermúdez y Raúl Cascini lo maltrataron, la relación se fue quebrando y el último ídolo de la época dorada de Boca, terminó.

Carlos Tevez recibió un reconocimiento de la mano de "Chicho" Serna.

Cristian Pavón : estaba el LA Galaxy a préstamo, no aceptaron un ofrecimiento del club de la MLS por 10 millones de dólares, pasó el tiempo, el delantero jugó pocos partidos y nunca llegó el acuerdo para su continuidad. Lo colgaron los últimos seis meses del vínculo y terminó yéndose el Atlético Mineiro de Brasil sin dejar un peso.

Mauro Zárate: la propuesta de Boca fue un contrato hasta junio de 2021, con chance de extenderlo a diciembre. El futbolista pidió una cláusula de salida cuando se terminara la Libertadores en enero del 2020 y que se le mejorara el salario según el dólar. El club aceptó el aumento pero no la salida prematura.

Junior Alonso: quedó varado en la Argentina en plena pandemia. Entró en un pozo depresivo que debió ser atendido por profesionales. Pidió volver con su familia y el club lo dejó entendiendo su situación. Después firmó para el Atlético Mineiro.