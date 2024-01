Boca: todos hablan de Ezequiel Bullaude, el ex Godoy Cruz que la rompió y se ganó el elogio del DT

Boca arrancó el año con una victoria por 1 a 0 ante Gimnasia y Tiro en Salta. Fue así que Diego Martínez tuvo su primera presentación en el banco del Xeneize y contó con la posibilidad de probar su idea y a varios jugadores.

Lo cierto es que en la previa a este encuentro, la palabra “intensidad” fue tomada como una de las características principales por las cuales el entrenador le exige a sus jugadores para así plasmar su idea futbolística en el terreno de juego.

El mendocino Ezequiel Bullaude.

Hay que decir que el equipo se mostró muy ofensivo, sobre todo en el primer tiempo del encuentro, lo que permitió que Ezequiel Bullaude convirtiera el gol del triunfo a los 9 minutos.

Fue precisamente el mendocino quien, junto a Juan Ramírez, se llevó los elogios por parte del entrenador: “Estoy muy contento por el partido que hizo Juan (Ramírez) y Ezequiel en esa función de enganche punta lo hizo muy bien”, aseguró Martínez sobre un Bullaude que fue el autor del único gol del partido después de un centro atrás de Luca Langoni donde definió cruzado.

Ezequiel Bullaude, el nuevo enganche de Boca

Bullaude fue una de las apuestas de Diego Martínez para el inicio de su ciclo en Boca ante Gimnasia y Tiro en Salta. Jugar con un enganche y poner al mendocino a ocupar esa posición le salió muy bien.

“Seré medio enganche, medio mediapunta, con libertad de llegar mucho al área, de generar y con tarea defensiva que debemos hacer con mucha intensidad. Es lo que más he hecho en mi carrera, me siento cómodo ahí, a dar lo mejor”, expresó el propio Bullaude a la televisión, antes del inicio del encuentro.

Bullaude en Boca

Lo cierto es que tras celebrar su tanto, el jugador expresó: “Se me dio, se me dio. Diego me pide mucho que llegue. Fuimos muy intensos en la primera parte, pero creo que es normal”.