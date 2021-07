Boca pide posponer el clásico ante San Lorenzo para poder jugarlo con futbolistas profesionales

Boca Juniors pide postergar el clásico frente a San Lorenzo uno o dos días para poder contar con los profesionales. Recordamos que están aislados hasta el día miércoles en la tarde por el aislamiento preventivo que le ordenó el Ministerio de Salud.

El Xeneize reclamó con una carta a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), “afrontar el encuentro por la tercera fecha en igualdad de condiciones deportivas y así evitar exponer a nuestros juveniles a tres compromisos deportivos en un lapso menor a cinco días, lo cual atenta contra su condición psicofísica”.

El club de la ribera presentó un combinado de juveniles el partido ante Banfield del día sábado. Empataron sin goles, en el marco de la segunda fecha del torneo doméstico. Cabe resaltar que los juveniles de Boca enfrentaron a la reserva del taladro el día anterior. Esto indicaría que si vuelven a jugar frente al ciclón el día martes, habrían jugado tres partidos en un lapso temporal menor a 48 horas entre cada encuentro.

Muchos de los juveniles de reserva que enfrentaron a Banfield, en el sur de la provincia de Buenos Aires, comenzaron a acusar varias molestias físicas como “desgarros, calambres y dolencias musculares”, adjuntó en el documento, el club liderado por Jorge “Amor” Ameal y Juan Román Riquelme. La LPF tiene ahora la última palabra.

El Gobierno Nacional “recomendó” el aislamiento por considerar que se había roto la burbuja de la delegación de boca, por parte del cuerpo técnico y los 24 competidores en Brasil. Esta cuarentena preventiva finaliza el miércoles a las 18 horas.

Se difundió rápidamente los dichos de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, que llenó de suspicacia partidista la negociación con la LPF, cuestionando: “¿Hincha de quién es el presidente de la Liga?

De esta manera la pelota pasó a estar del lado de Marcelo Tinelli, presidente de la LPF, el expresidente del Santo respondió fervientemente, “íQué pensamiento pequeño Román! Jamás antepondría mis sentimientos personales”.

Boca pide reorganizar el choque con el ciclón para el miércoles, pero más tarde o para el jueves.

Román recalcó que, “todo es raro. El presidente de la LPF el jueves a la noche me mandó un mensaje diciendo que el sábado los titulares, si daban negativo al test PCR, podrían jugar el partido. Y después me llamaron y me dijeron que no poder ”

Hasta el momento, Boca Juniors, ha cosechado dos empates de visitante, sumando tan sólo 2 de 6 puntos disputados. Podría llegar a oscurecer el panorama en la Boca, si llega a perder con el Santo, éste viene de empatar el primer partido y sumar 3 unidades frente al modesto Central Córdoba de Santiago del Estero. Recordamos que el xeneize necesita sumar para clasificar a su eterna obsesión, la Copa Libertadores.

La tercera jornada del Torneo 2021 del fútbol doméstico comenzará el martes con los cruces de Huracán-Colón en el Palacio Ducó, Aldosivi-Racing en Mar del Plata y, hasta ahora, Boca-San Lorenzo en la Bombonera. Mientras que el miércoles se medirán Unión-Banfield en Santa Fe, Godoy Cruz-Atlético Tucumán en Mendoza, Sarmiento- Platense en Junín, Buenos Aires, Vélez-Defensa y Justicia en Liniers. Cierra el día miércoles con los enfrentamientos entre Independiente-Patronato en Avellaneda y Lanús-River en el Sur de Buenos Aires.

La finalización de la jornada 3 será el jueves con los enfrentamientos de Central Córdoba-Talleres en Santiago del Estero, Arsenal-Argentinos Juniors en el Viaducto, Gimnasia y Esgrima-Rosario Central en el Bosque y Newell’s Old Boys-Estudiantes en Rosario.