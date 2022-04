Video: la confesión de Mario Balotelli al Kun Agüero, “Si me llama Román, yo voy a Boca”

El Kun Agüero fue furor este martes por su transmisión en vivo durante el partido entre Manchester City y Real Madrid por la Champions League, en donde además de comentar el partido, se encargó de sacarle una gran declaración a un ex compañero en el equipo inglés, Mario Balotelli.

“De Argentina me gusta Boca. Me gustaría jugar en Boca algún día”, reconoció el invitado del Kun Agüero. Balotelli tiene 31 años y actualmente juega en el Adana Demirspor de la Superliga de Turquía. “Mirá el título que saqué, Mario... ahora me contratan de periodista”, bromeó el ex futbolista de la Selección Argentina.

“¿Sabés quién es el vicepresidente de Boca? Es Juan Román Riquelme. La gente siempre te pregunta... ‘¿y si te llama Román?’”, lo apuró el Kun, mientras que su ex compañero, no se achicó y redobló la apuesta: “Yo vengo si me llama. Todos crecimos viendo videos de Maradona o Riquelme en Boca. Y siempre dije que mínimo un año de mi vida quiero hacerlo en Boca”, explicó el italiano.