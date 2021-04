Atletismo: Pinti y Cremaschi, los dos mendocinos que irán al Sudamericano con la Selección Argentina

La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) anunció quienes conformarán la Selección Argentina en el Sudamericano de Mayores, el cual se realizará el 14, 15 y 16 de mayo en el Cenard. Allí estarán representando a Mendoza y al país, dos atletas mendocinos que serán parte de esta competencia por primera vez en esta categoría.

Agustín Pinti , de Maipú, y Renzo Cremaschi de la UNCuyo, participarán en los 100 metros y 110 c/v, respectivamente. Además, el maipucino competirá también en posta de 4x100.

Ambos atletas son estudiantes de Educación Física y le dedican gran parte del día a este deporte. Y como fruto del sacrificio y la pasión, lograron títulos de campeones nacionales y el pasaporte al Sudamericano.

Los mendocinos se integrarán al equipo argentino dos días antes del certamen, con el PCR realizado, según el requisito de la CADA. Y mientras tanto, en estas próximas semanas se entrenarán con la mayor motivación posible y la esperanza latente de hacer podio en este debut, entre los mejores del sur continental.

La sensación en el Nacional fue Agustín Pinti, quien sorprendió a todos con su victoria en los 100 metros llanos. Y ahora buscará hacer lo mismo en mayo.

Pinti mostrando su medalla de campeón y orgulloso de ser maipucino. A su lado, su entrenadora Paola Abrego./Gentileza

“Me sorprendí mucho por mi clasificación, como a la mayoría, porque no esperé mejorar tanto. Y ahora que lo pienso, es algo increíble. Uno siempre sueña con llegar a representar a la Argentina, y cuando me avisaron que estaba clasificado, fue una alegría inmensa”, dijo el joven atleta de 19 años.

“Definitivamente valió todo el esfuerzo, el tiempo y el trabajo. Es un deporte muy individual pero el apoyo y el aliento que me brindó mi familia y amigos fue algo inexplicable. Y pensé en ellos cuando pasé la meta. Es un orgullo enorme poder representar a Maipú y a toda Mendoza en una competencia de esta magnitud”, sostuvo el maipucino.

Pensando en el torneo, “estoy trabajando muy duro para poder llegar de la mejor manera. Entreno entre 5 o 6 veces por semana en el polideportivo de Maipú y recién me iría para los primeros días de mayo”, concluyó el nacido en Cruz de Piedra.

Renzo Cremaschi es uno de los grandes atletas que tiene Mendoza. /Archivo

Cremaschi, por su parte, podría reencontrarse con antiguos competidores, ya que él pudo disfrutar del Sudamericano U20 en el 2017. Sin embargo, en mayores, las cartas son distintas. “Sabía que podía tener chances de clasificar, pero nunca estás al ciento por ciento seguro. Y, si bien no tengo ni idea de cómo me puede llegar a ir en el Sudamericano, me tengo fe de que voy a correr bien”, aseguró el velocista oriundo de Las Heras.

Cabe recordar que Guillermo Ruggeri, también mendocino pero que, desde hace años residente en Buenos Aires, también será parte de la Selección compitiendo en los 400 c/v y en posta de 4x400.

La delegación estará asistida por un equipo de entrenadores y profesionales de la salud, cuyo jefe de la delegación será el manager de CADA, German Lauro, y entrenadores por cada prueba .

Los atletas convocados son los siguientes:

Damas

Florencia Lamboglia (FAM) y Leslie Lucero (SL) en 100 metros; Lamboglia también estará en 200m junto a Noelia Martínez (Cba.). Esta última correrá en 400m también con María Diogo (Chu). Andrea Escudero (RN), Evangelina Thomas en 800, en esta prueba Mariana Borelli (BA) será suplente.Pero además, participará en los 1500 junto a Micaela Levaggi (BA) y Clara Baiochi (Cba., suplente).Florencia Borelli (BA) irá por los 5000 con Marcela Gómez (Cha) y Agustina Launders (Tuc) será suplente.En los 10 mil, Marcela Gómez y Chiara Mainetti (FAM).

En los 110 c/v María Lamboglia, Catalina González (FAM); en 400 c/v Valeria Barón (Mns) y Rocío Pérez (SF). En 3 mil con obstáculos, Carolina Lozano (SF), Belén Cassetta (BA) y Clara Biaochi será suplente. En marcha, 20 mil, María Majda y Sofía Kloster (SF).

En saltos, en alto Abril Okon (SF) y Macarena Sparza (SF); en garrocha, Luciana Gómez y Valeria Chiaraviglio (SF); en largo, Andrea Ubiedo (BA) y Belén Carrazan (Sal); en triple, Silvina Ocampo e Indiana Holgado (BA). En lanzamientos, con bala, Iara Capurro (BA); de disco, Ailén Armada (BA) y Capurro; en jabalina, Yohana Arias (BA); Martillo, Daniela Gómez (FAM) y Caterina Massera (ER) como suplente. Heptatlón, Paloma García (BA). Postas, 4 x 100, Florencia Lamboglia- Noelia Martinez- Leslie Lucero -Belén Fritzsche , Catalina Gonzalez (BA); y en 4 x 400, Maria Diogo- Florencia Lamboglia – Delfina Olivero (FAM).

Varones

En 100m, Franco Florio (FAM) y Agustín Pinti (MZA); en 200, Elián Larregina (BA) y Franco Camiolo (FAM). En 400, larregina y Leandro Paris (SL); 800, Julián Gaviola (FAM), Diego Lacamoire (BA) y Leandro Pérez (Tuc) como suplente. En 1500, Federico Bruno (ER) y Lacamoire; José Zabala (SF), suplente.

En los 5 mil, Julián Molina (SF), Zabala y Fabián Manrique (FAM), suplente. En 10 mil, Julián Molina (ER), Bernardo Maldonado (Cba) y Joaquín Arbe (Chu), suplente.

En los 110 c/v Agustín Carrera (BA) y Renzo Cremaschi (Mza). En 400 c/v Guillermo Ruggeri, Damián Moretta (FAM) y Bruno De Gennaro (L), suplente. En 3 mil con obstáculos, Dylan Van der Hock (ER) y Carlos Johnson (SF). En marcha, 20 mil, Juan Manuel Cano (SdE), Sebastian Giuliani (SF).

En saltos, en alto, Carlos Layoy (Corr), Tomás Ferrari (FAM); en garrochas, Germán Chiaraviglio (SF) y Pablo Zaffaroni (ER). En largo, Joel do Santos (FAM), Brian López (SF). En triple, Maximiliano Díaz y Federico Guerrero (Sal).

Lanzamientos, con bala, Juan Carballo (Cba); con disco Nazzareno Sassia (ER) y Juan Solito (FAM). Con jabalina, Agustín Osorio (BA) y Oscar Oraddes (Sal). Con martillo, Joaquín Gómez (FAM) y Julio Noble (SF).

Decatlón, Sebastián Pandiani (ER), Ignacio Fontana (SF) y Mateo Fernández (Cba), suplente.

En postas, en 4×100, Franco Florio- Agustín Pinti- Joel Dos Santos- Franco Camiolo-.Matías Fachetti – Alejo Patfundi. En 4×400, Elián Larregina- Guillermo Ruggeri-Julián Gaviola-Leandro Paris - Pedro Emmert-Joaquín Gómez. Y en 4 x 400 Mixta, Elián Larregina- Leandro Paris- Noelia Martínez- Andrea Escudero.