Así disfrutó y vivió el árbitro mendocino, Fabián Concia, la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Voley

La Selección Argentina de voleibol volvió a sorprender a todos de la mano del Cabezón Marcelo Méndez, y se metió entre los ocho mejores del mundo al superar a Serbia, en set corridos y, pasó a cuartos de final del Mundial 2022 , que se está jugando en Polonia. La Selección Argentina enfrentará a Brasil, el jueves desde las 12.30, por un lugar en semifinales.

En el equipo Albiceleste, nuevamente deslumbró el central mendocino Agustín Loser, quien hizo 12 puntos en el encuentro y cerró dos tantos de ataque, el tercer set 25/23.Una gran labor del alvearense que terminó siendo la gran figura en la red.

En la tribuna, disfrutando del partido estaba otro mendocino, el árbitro internacional Fabián Concia, que por primera vez está dirigiendo en un Mundial de mayores en voleibol y, quien además es uno de jueces más valiosos a nivel internacional. Hoy, fue suplente en el partido que jugaron Brasil e Irán, donde se impuso el equipo brasileño 3/0.

¡LOSER! ¡LOSER! El puntazo argentino para avanzar a los cuartos de final del Mundial de Vóley. ¡Ahora se viene Brasil o Irán! #MWCH2022 -> disfrutá de los partidos por #StarPlusLA pic.twitter.com/x6nSvkfPYA — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2022

En cuanto a su experiencia personal contó a + Deportes: “Estoy muy contento y me está yendo muy bien en el Mundial. No he tenido inconvenientes Gracias a Dios: tácticamente como humanamente. Más allá de que no quedo en la rueda final (porque está Argentina clasificada), mi labor tuvo muy buenas críticas y calificaciones, por llamarlo de alguna manera”, dice Concia del otro lado del celular en algún lugar del estadio polaco, tras la finalización del partido.

¡¡ARGENTINA EN CUARTOS DE FINAL!!



Partidazo de la Selección para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2022



ARG🇦🇷 3 - SRB🇷🇸 0

25-23, 25-21, 25-23



🔹Bruno Lima 14pts

🔹Destacados Loser y De Cecco



🔹Cuartos de final ante Brasil o Irán pic.twitter.com/xROGKgthwA — Somos Vóley (@somosvoley_web) September 6, 2022

-¿Cómo viviste el triunfo de Argentina y este paso histórico a cuartos de final?

- Estoy muy contento como argentino, pero como árbitro de Argentina en la competencia, estaba totalmente contenido. No puedo ni podía celebrar los puntos, porque hay un código de ética y de objetividad, por lo cual gritaba los puntos para adentro mío . Aguante corazón y acá estábamos.

-Debido a que el seleccionado no jugó muy bien la serie clasificatoria, muchos no pensaban que iba a pasar ¿Verdad?.

- En los papeles y los comentario fuera de la cancha, el candidato era Serbia, pero también se sabía que no estaba jugando muy bien y, teniendo en cuenta que Serbia ganó todo en la primera parte, en la que Argentina le fue mal y que sólo ganó un partido, a Egipto.

- En los puntos claves el partido, el gran dominador fue la Selección Argentina.

- Sí, y por todo eso terminó siendo mucha más la sorpresa. Hay que tener en cuenta que la Selección hacía la diferencia en esos pocos puntos que se mantiene en este nivel, en los finales de cada set y los mantuvo en todos los set. Terminó dominando un partido, como sucedió desde el primer set hasta el tercero.

- No pudiste gritar los puntos, pero sí estrecharle un abrazo a Agustín Loser.

- Sí, totalmente. Fue una gran alegría y una emoción total para mí que el último punto del partido lo hicisiese Agustín. Se lo agredecí.

-¿ Cómo fue ese momento?

- Le dí un gran abrazo. Hablando luego con él le dije: “te agradezco, porque al igual que en Japón, aquel bloqueo tuyo nos dio una medalla olímpica a todos los argentinos y hoy fue un momento de pura emoción”. En este momento estoy recordando el punto de Agustín frente a los serbios y se me quiebra la voz. Realmente estoy muy emocionado.

- ¿Pensaste que en algún momento que Argentina estaba para ganarle a Serbia?

- Sí, cuando la Selección Argentina empezó a marcarle la diferencia, a Serbia no le salía nada en el juego. En el último set hubo una jugada del armador Luciano De Cecco, que me parece que terminó desmoralizando el poco juego que quedaba a los serbios. Fue una emoción y un triunfo excepcional.