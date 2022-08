La palabra de Fabián Concia, el embajador del voley de Mendoza: “Dirigir un Mundial es el sueño de todo árbitro”

Es el N°1 del arbitraje de Cuyo desde hace un largo tiempo y con la designación de la Federación Internacional de Voleibol (Fivb) para dirigir en el Mundial de Vóley de Polonia/Eslovenia, Fabián Concia ha pasado el ser el N°1 del referato del deporte de la red alta. Sin dudas, que como árbitro, está cumpliendo su gran sueño: dirigir un campeonato mundial de mayores, que se jugará desde este viernes y concluirá el 11 de setiembre.

Si bien Concia, es juez internacinal desde hace 22 años y se cuelga el silbato desde hace 34, está cumpliendo el “sueño del pibe”, como él mismo dice y, tras haber dirigido la Liga de las Naciones (VNL) en junio pasado en Canadá, al poco tiempo supo que estaba entre los árbitros seleccionados por la Fivb para el Mundial, dado que tuvo un gran desempeño en esa serie de partidos.

Claro está, que su designación no sólo salió de estos encuentros, ya que lo respaldan innumerables partidos internacionales dirigidos en la vieja World League (Liga Mundial), VNL, mundiales de menores, juveniles, sudamericanos y Gran Prix femenino de primera, en esta última dirigió 7 finales de las 14 veces que estuvo designado en los torneos jugados en Japón (9 veces) y China (5 veces).

Concia es un histórico del vóley mendocino, un intransigente sobre una pedana, donde no transgrede ninguna de las normas. Es secretario de arbitraje de Mendoza, también de la Nacional y es uno de los 4 instructores de la Confederación Sudamericana. Una personalidad y conducta admirable. Más de uno tendrá mucho para criticarle, pero no para decir que bajo su arbitraje favoreció a un equipo u otro. Una carrera intachable en el referato nacional y, que tuvo como principal inspirador a otro gran dirigente y referí internacional: Enrique Castillo.

El referato del voley de Mendoza, llegará al Mundial de las manos de Fabián Concia. / Gentileza.

“Es el sueño de todo árbitro. Lo tomo con mucha calma, ya estoy viejo. Voy a disfrutar; es lo que quiero y es lo que espero. No voy a medirme sino que voy a estar con compañeros y colegas que conozco a través del mundo, con los cuales estamos en el grupo A del arbitraje mundial. Voy a tratar de hacer el mejor papel posible y seguir mirando a futuro. Mucho de esto se lo debo a Enrique y obviamente a mi familia”, dice, mientras cuenta una y otra anécdota de sus experiencias alrededor del mundo junto al vóley.

-¿Sospechabas que podías ir al mundial?

- Generalmente estas designaciones salen a principio de cada año. Esta vez han esperado la finalización de la VNL e hicieron la del Mundial. Cuando volvi de Canadá algunos árbitros amigos me dijeron que creían haber visto mi nombre en una lista previa, que se hizo antes del Mundial . Terminó siendo cierto.

- ¿Qué pasó o qué sentiste cuando se oficializó?

- Dirigir el mundial de mayores masculino es el sueño de cualquier árbitro. He dirigido mundiales juveniles y los he disfrutado mucho, pero ahora cuando me llegó la designación oficial, ¡después de tantos años!, ha sido una satisfacción enorme teniendo en cuenta que empecé a dirigir en 1986. Hoy es un sueño cumplido. Esta gran noticia es algo que me hubiese gustado compartirla con Enrique Castillo.

-¿Cuándo fue la primera vez que te llamaron para dirigir masculino?

- En la Liga Mundial en Brasil y después en República Checa fue mi primera vez y, la VNL la dirijo desde que se inició. En el femenino, en el Gran Prix me designaron mucho en Asia, donde dirigí siete finales.

Fabián Concia, el árbitro mendocino que estará presente en el próximo mundial de voley. / Gentileza.

- ¿Llevás la cuenta de cuántos partidos internacionales has dirigido?

-(Sonríe). No, la verdad que no. Ni se me ha ocurrido, pero además porque está en el VIS, es el perfil perfil personal que cada uno tiene en a Fivb, que comenzó en el 2013, pero yo tengo actividad desde el 2004 a nivel internacional a nivel Sudamericana y Panamereicano.

-Eras el pupilo favorito del Enrique Castillo.

- Sí, totalmente. Me formé bajo su ala. Era uno de los árbitros más tranquilos que he conocido. Transmitía esa tranqulidad al campo de juego. Fue una de sus grandes virtudes. Cuando empecé me decía: “Fabián hay que calmarse y dirigir calmado”. También lo escuchaba a Mikalef, pero Mika era más técnico. A Enrique le debo parte de esto. Esta designación para mí lleva su nombre (emociona), como también todo el apoyo incondicional de mi familia, principalmente mi esposa Alejandra.

-¿Desde cuándo sos árbitro?

- Desde los ‘90. Y desde el ‘95 dirijo Liga. Desde entonces siempre fui designado para dirigir alguna final de la Liga Argentina hasta el día de hoy.

- Pero también seguís arbitrando en el torneo local.

- Siempre. Soy árbitro de Mendoza, sólo que tengo mi categoría internacional. Cuando salgo a las competencias internacionales voy con una bandera de Mendoza. Me saco fotos en el lugar más emblemático que tenga la ciudad en la que estoy en ese momento con mi bandera desplegada, que tiene más de dos metros. A cada viaje internacional va mi bandera. Me siento muy orgulloso de Mendoza.