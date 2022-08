Aseguran que Marcelo Tinelli podría volver con Paula Robles tras mostrarse juntos en eventos

Este fin de semana Paula Robles volvió al teatro de la mano de La légende secrète de Roméo et Juliette (La leyenda secreta de Romeo y Julieta), una obra escrita y dirigida por el francés Redha Benteifour, y Marcelo Tinelli no estuvo ajeno a esto al sorprenderla con tiernos mensajes en redes.

“Felicitaciones querida Paula por el estreno de la obra. Y orgulloso y feliz de los hijos que tenemos”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de Juana y Francisco con su mamá.

El posteo en Instagram de Marcelo Tinelli

Lo cierto es que este mensaje causó diferentes especulaciones y en una entrevista con Clarín, Tinelli puso paños fríos a la situación: “¡Es que tengo una excelente relación con Paula! Es la mamá de Fran y de Juani, Con mis ex tengo excelente relación; con las tres gracias a Dios. Cuando algo se termina, se termina, aunque por ahí uno puede volver, puede ser, por supuesto. Y a mis hijos siempre les explicamos que como padres siempre estaremos presentes”, expresó.

“Ayer un amigo me preguntó: “¿Pero, cerraste la puerta ya?”. ¡No cerré ni abrí ninguna puerta nunca, ni siquiera a la de tener hijos! Si vos me decías que a los 54 años iba a ser papá, no sé qué hubiera contestado, pero tuvimos a Lorenzo y hoy soy una persona híper feliz de tenerlo. Entonces me preguntás ¿te casarías de nuevo? ¡Qué sé yo! No sé. Ni sí ni no”, finalizó.

Marcelo Tinelli le pidió a Paula Robles que vuelva

La palabra de Paula Robles

Por su parte Paula Robles fue abordada por un móvil de LAM a la salida de la obra de teatro y al referirse a estos rumores de acercamiento, la bailarina aseguro: “Somos familia”, y aunque aclaró que está soltera, dejó un misterio en el medio al asegurar que no sabe lo que pueda surgir en el futuro.