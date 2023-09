La rutina de lo extraordinario es el dueño de zurda mágica que levanta suspiros, gritos y alaridos en cada caricia al balón: Leonel Messi. El de ayer, el de hoy, el de mañana, el de siempre. Porque la única explicación de la ajustada victoria de Argentina frente a Ecuador hay que buscarla en su enorme capacidad para destrabar un partido cerrado, físico y difícil con esa poderosa arma que tiene en su sensible pie izquierdo. Con la especialidad de la casa, un hermoso tiro libre (uno más) de este genio del fútbol mundial que frota la lámpara en cualquier momento del partido, la Selección sumó tres puntos de partida que son clave.

La Selección saltó al campo de juego con su propuesta de siempre: salida clara desde el fondo, asociaciones cortas y en bloque desde el medio hacia tres cuartos para abrir por los laterales y terminar la jugada con un centro hacia el lado opuesto.

Cinco minutos le bastaron a Argentina para mostrar su juego de posición y de posesión. Bien parado, con amplitud de los laterales y profundidad en los últimos metros de la cancha, De Paul ubicó bien a Molina por el sector derecho, pero su centro no llegó limpio al “Toro” Lautaro.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Ecuador logró bajarle el ritmo a la Selección. Sin ser un equipo ofensivo ni mucho menos, con su juego físico y batallador en la marca, cerró caminos.

Pero por algo Argentina es el campeón del mundo. Y en una combinación que tuvo precisión y velocidad, Messi casi abre la cuenta con un zurdazo que salió apenas ancho tras el pase filtrado de Nico González, el pivoteo de Lautaro y el centro atrás típico de MacAllister dentro del área.

Después de eso, nada por aquí, nada por allá. Ecuador, que ya había logrado bajarle intensidad al inicio de la Scaloneta, jamás se salió de su libreto de equipo ordenado y disciplinado tácticamente. A la Selección pareció faltarle una marcha más y le costó horrores ser directo, como pidió Scaloni. Todo lo contrario. Argentina lateralizó demasiado el juego hasta tres cuartos y se mostró impreciso en los metros finales.

La Selección Argentina le ganó a Ecuador en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas.

Hasta el minuto 45 no pasó nada. Fue un par de minutos después de que la gente se levantara para alentar y desde afuera hacia adentro se generó un efecto dominó que motivó a los jugadores. De hecho, el centro de De Paul tenía destino de cabezazo de Nico González, pero Félix Torres llegó antes y la mandó al córner.

Y en la jugada siguiente, De Paul otra vez metió un centro filoso al punto del penal, Lautaro definió cayéndose y el balón pegó en el palo derecho del arco defendido por el argentino Hernán Galíndez.

Aunque sin cambios de intérpretes, Argentina salió de otra manera al complemento. La presión y el compromiso para recuperar alto fueron determinantes para meter a Ecuador contra su arco. Así, tuvo tres situaciones nítidas como para ponerse en ventajas. ¿Las más claras? Un remate de Tagliafico frontal que se fue por encima del travesaño y una jugada sensacional de Messi que salvó milagrosamente el arquero Galíndez.

De tanto ir, Argentina no quedaba bien parada en el fondo y Ecuador no supo y no pudo aprovechar esas dos o tres transiciones a campo traviesa que se disolvieron en el último pase.

El partido era cerrado, difícil. Pero Argentina no sólo es la mejor del mundo, sino que además cuenta con el plus de tener al mejor del mundo. El genio que frotó la lámpara en la pelota detenida, dibujó otro chanfle perfecto e hizo que los miles de pesos que pagó la gente valieran la pena.

