Año nuevo, vida nueva: todas la estrellas del fútbol mundial que quedarán libres en 2025

El 2025 promete ser un año de renovaciones y fin de ciclo para muchas estrellas del panorama futbolístico mundial, ya que a partir del 1 de enero del corriente año, varios jugadores pueden negociar con otros clubes a coste cero para definir su destino en la campaña 2025/26.

Los nombres son rutilantes, ya que se trata de verdaderos símbolos de sus clubes, como pueden ser Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah o Neymar.

Cristiano Ronaldo será protagonista en el sorteo de la Champions (Prensa)

Basta con observar el reglamento FIFA para darnos una idea que si a un jugador le quedan seis meses o menos de contrato podrá negociar su llegada libre a cualquier destinos sin necesidad de informar a su actual club o si quiera de notificar ante los entes nacionales que existe un interés en ellos.

Esta práctica se está tornando común, ya que de esta forma los jugadores pueden conseguir mejores sueldos, mayores primas de fichaje y por encima de todo, para conseguir que el dinero que el club contratante se ahorre en un posible fichaje, quede en sus manos.

Cristiano Ronaldo, Neymar y Lionel Messi podrían quedar libres: los motivos

Si bien son decenas las estrellas que se encuentran en posición de negociar con otros clubes, existen algunos casos más resonantes que otros. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que a sus 39 años habrá que ver si decide continuar en Al-Nassr y el Fondo PIF de Arabia Saudita o busca un reto europeo, teniendo en cuenta que su club no disputará el próximo Mundial de clubes.

En tanto que Neymar, quien finaliza contrato con Al-Hilal, es seguido de cerca por el Inter Miami, donde suelan con repetir el trío exitoso del Barcelona con Lionel Messi y Luis Suárez.

El tridente MSN, uno de los mejores de la historia del fútbol, según el DT del Barsa. (Foto: AP)

El caso del astro argentino es distinto, ya que su contrato finaliza en diciembre del 2025 y todo hace indicar que Inter Miami sería su último equipo como futbolista profesional, pero desde Arabia siguen intentando tentarlo. También está la cuenta pendiente de jugar en Newell’s, aunque parece cada vez más lejana.

Lionel Messi se incorporó a Inter Miami a mediados de 2023.

Es precisamente la MLS el posible destino de varios futbolistas, como Kevin De Bruyne, quien termina contrato el Manchester City el próximo 30 de junio del 2025 y el mal andar del conjunto de Guardiola no parece tentarlo a seguir. Esta no será la única estrella que despedirá la Premier League, debido a que Trent Alexander Arnold, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk que de momento, no harían parte de la siguiente campaña con Liverpool.

Las 23 estrellas que podrían quedar libres en 2025

- Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami

- Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

- Neymar en Al-Hilal

- Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan en Manchester City

- Trent Alexander Arnold, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk en Liverpool

- Joshua Kimmich, Leroy Sané y Alphonso Davies en Bayern Múnich

- Jonathan Tah en Leverkusen

- Paulo Dybala y Leandro Paredes en Roma

- Heung Min-Son del Tottenham

- Luka Modric del Real Madrid

- Harry Maguire en Manchester United

- Mario Pasalic en Atalanta

- Marco Verratti en Al-Arabi

- Jorginho y Thomas Partey del Arsenal

- Koke del Atlético Madrid