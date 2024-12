Lo mejor del 2024: nuestro top diez de los deportistas mendocinos destacados del año

El año 2024 será recordado por la disputa de los Juegos Olímpicos, la competición más importante del ámbito deportivo, donde varios mendocinos dejaron su huella. Además, hubo cosecha en campeonatos nacionales, sudamericanos y del mundo. Sin dudas, nuestros embajadores nos representaron de gran manera en cada escenario donde les tocó defenderse.

Entendiendo que todo ranking puede ser injusto y subjetivo, desde la Redacción de Deportes del Diario Los Andes llevamos a cabo la elección de nuestro top diez de deportistas mendocinos destacados del año, sin numeración ni orden de importancia.

Julián Santero

La caravana popular de Julián Santero: así recibieron en Mendoza al campeón del TC. Los Andes

Julián Santero se consagró campeón del Turismo Carretera a bordo de su Ford Mustang en un final increíble, en el cierre del Gran Premio Coronación que se corrió en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Se trata del primer piloto mendocino en lograr un título en la máxima categoría del automovilismo argentino.

“Durante el día estuve concentrado, esperando a cada momento para saber cuál era la mejor decisión, la mejor puesta a punto. Estuve arriba del equipo y eso dio su resultado. Mendoza es una provincia muy fierrera, con un montón de seguidores y fanáticos que no tenían un campeón de TC. Soy el primero y eso me pone feliz”, se sinceró al respecto en una entrevista con nuestra redacción.

Ignacio Erario

Ignacio Erario en la maratón 21 K Buenos Aires.

El maratonista culminó 7° en los 21K de Buenos Aires, tras correr 14 kilómetros al ritmo de keniatas y etíopes, se coronó campeón nacional de Media Maratón y marcó el mejor tiempo de un atleta argentino en suelo nacional. Además, estuvo ternado en los Premios Olimpia.

“Es la segunda marca histórica, mejor marca histórica hecha en suelo argentino y quinta a nivel Sudamérica. Estoy contento por eso y sé que estoy para mucho más. Sé que puedo bajar el récord argentino con una buena preparación. Este no es mi techo; más bien lo veo como un piso para correr en la elite mundial”, contó en una charla con Diario Los Andes.

Agustín Loser

Agustín Loser, el mendocino jugador de la Selección Argentina de Voley

El jugador de Vóley fue nombrado como Embajador de Alvear, su departamento de nacimiento, tras una nueva participación en los Juegos Olímpicos. Además, en el plano deportivo fue elegido como el mejor bloqueador de la VNL 2024. En Italia, recibió el premio al Mejor Bloqueador Central de la Superlega, donde quedó en la cima del ranking de cantidad de bloqueos en la temporada previa.

Santiago Lorenzo

Santiago Lorenzo Tenis de mesa.

El jugador de Tenis de Mesa participó por primera vez de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde disputó un emocionante partido ante 7000 franceses ante Alexis Lebrun. Sobre el cierre del año, el nacido en San Rafael ganó el Premio Olimpia de Tenis de Mesa.

“Fue una experiencia increíble. Por suerte pude estar ahí y vivir todo, no solo el hecho de jugarlo. Sin dudas fue la mejor experiencia deportiva de mi vida. También tuve la suerte de que pudo ir mi familia, así que fue todo redondo”, declaró para Diario Los Andes.

Ignacio Kaúl

Ignacio Kaul (centro), es el técnico de la Selección Argentina de BMX

El Mendocino sumó su tercera participación en los Juegos Olímpicos (Río 2016, Tokio 2020, y París 2024) siendo entrenador de la Selección Argentina de BMX, igualando de esta forma las marcas de Matías Alto (entrenador Tenis de Mesa) y del prócer Ernesto Contreras (Ciclismo).

Fue fundamental para la preparación y la competencia del sanjuanino Gonzalo “Chalo” Molina, que debutó oficialmente en la máxima cita del deporte, y fue el único piloto de bicicross representando a la delegación de Argentina.

Victoria Gauna

Victoria Gauna salió campeona con Argentina /Foto: CAB

La mendocina tuvo un papel importante en la Selección Argentina de Básquet, que se consagró campeona en el Campeonato Sudamericano de forma invicta, incluyendo una electrizante final ante Brasil con victoria 84 a 76 para las Gigantes. A lo largo de la competencia, Gauna promedió 17 minutos, 8 puntos, y 3 rebotes.

“Cada una en lo personal y en lo profesional hizo un gran esfuerzo para estar acá. Dejamos un montón de cosas de lado para poder representar a la Selección. Lo hacemos por el amor a la camiseta y al país, más que por otra cosa”, aseguró Victoria en declaraciones a prensa de la CAB.

Maximiliano Segura

Maximiliano Segura unificó los títulos sudamericano y argentino superligero.

El Profe retuvo en dos ocasiones su Título Sudamericano Superligero. En marzo, venció en un fallo de los jurados a Juan Hernan Leal, mientras que en octubre realizó su segunda defensa del 2024 en una clara victoria por KOT sobre Franco Rodríguez ante su gente, en el Polideportivo de La Colonia. Allí, además, unificó su cinturón de Superligero con el de la Federación Argentina de Box.

“Todo esto se lo debo a Dios. Todo es Gracias a Dios y que yo esta noche pueda estar acá y logre este triunfo también. Todo tiene un propósito, es que hace dos meses no estaba muy bien y gracias a él, hoy, estoy aquí, pude volver y ganar de esta manera”, dijo el campeón, tras sumar su triunfo N°15, antes del límite, en 20 presentaciones profesionales.

Lautaro Campione

Lautaro Campione, un presente fenomenal y un futuro sin techo /Foto: Top Race

El piloto de Mendoza sumó su primer título a nivel nacional tras una gran temporada, siendo el campeón del Argentino de Top Race Junior. Su festejo se desató en el circuito 8 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde ganó su última carrera. Además, en el 2024 llegó a la Fórmula Nacional, causando una gran impresión. Gran presente, y un futuro promisorio.

Victoria Fabrizi

Victoria Fabrizi la mendocina fue campeona de kickboxing en el mundial en España. Foto: Gentileza.

Luego de ser campeona de la Copa Argentina, viajó al Mundial de Alicante, organizado por la World Kickboxing Federation (WKF), donde formó parte de la Selección Argentina. Allí, mostrando todo su talento, consiguió el título mundial en dos categorías low kick y K1.

“Fue una experiencia increíble. Me fui muy feliz y agotada, pero sin poder creer lo que fue en si el torneo, con gente de todos lados y en mi primera vez peleado a nivel internacional. Descubrí el nivel que hay y competir con la selección nacional fue increíble. No caigo aún que gané las medallas de oro en las categorías que me anoté”, expresó para Diario Los Andes

Gonzalo Bertranou

Gonzalo Bertranou tuvo un atareado 2024 /Foto: Cardiff

Surgido de la cantera de Los Tordos, el medio scrum se destacó como parte fundamental de Los Pumas en el Rugby Championship, logrando importantes resultados. Además, después de jugar a préstamo en el Cardiff, confirmó su arribo a la Major League Rugby de Estados Unidos, donde defenderá al Rugby FC de Los Ángeles.

“A nivel personal y familiar, esta es la mejor decisión que podía tomar, y estoy verdaderamente agradecido por esta oportunidad, y estoy impaciente por empezar este nuevo capítulo aquí en Los Ángeles. Este es un gran reto en mi carrera, y estoy listo para dar lo mejor de mí en la cancha. Quiero contribuir al éxito del equipo y de la liga, trabajando junto a mis compañeros para conseguir grandes cosas”, expresó el deportista mendocino.