Trabajan en propuestas de mediano plazo para consolidar el automovilismo deportivo

El Presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane y el Presidente del ACA, César Carman, analizaron la situación actual del automovilismo

El Presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane y el Presidente del ACA, César Carman, se reunieron con el propósito de analizar la situación anual del automovilismo deportivo y retomar el diálogo institucional entre ambas entidades.

El Automóvil Club Argentino (ACA) y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) retomaron el diálogo institucional tras una reunión entre sus presidentes, César Carman y Hugo Mazzacane, en la que analizaron el presente y el futuro del automovilismo deportivo argentino.

El Presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane y el Presidente del ACA, César Carman, se reunieron con el propósito de analizar la situación anual del automovilismo deportivo y retomar el diálogo institucional entre ambas entidades.

Durante el encuentro, ambas partes, intercambiaron opiniones sobre la realidad de la actividad, sus desafíos presentes y las perspectivas futuras para el deporte motor en nuestro país.

Considerando que la actividad deportiva 2026 se encuentra en pleno desarrollo y con el objetivo de brindar previsibilidad a todos los actores involucrados, se acordó confirmar una mesa de trabajo integrada por representantes de ambas instituciones que analizarán distintas alternativas con una visión de mediano plazo , proyectada hacia la temporada 2027.

Ambas partes coincidieron en destacar como un hecho positivo la reanudación del diálogo institucional , reafirmando la voluntad de continuar trabajando en la búsqueda de entendimientos que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del automovilismo deportivo argentino.