Macarena Rodríguez: "Mendoza es mi raíz, es mi lugar en el mundo; allá están mis afectos"

Ser capitana de Las Leonas es una responsabilidad enorme . Hacerlo siendo la única mendocina en lograrlo le da todavía más peso a la historia. Sin embargo, cuando uno conversa con Macarena Rodríguez, la sensación es muy distinta a la que podría imaginarse de una deportista de primer nivel que llegó a lo más alto del hockey mundial.

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Lejos del ruido mediático que rodea a las grandes figuras del deporte, " Maca" lleva hoy una vida sencilla y organizada en Buenos Aires. Trabaja en una empresa de software, cría a su hijo Tobías, comparte la rutina familiar con su marido Matías y todavía encuentra tiempo para seguir vinculada al hockey sobre césped, el deporte que la llevó a recorrer el mundo y a vivir algunos de los momentos más importantes de la historia del seleccionado argentino. Este año, Macarena seguirá jugando en Puerto Nizuc, que milita en la Serie C del Torneo Metropolitano, equipo que le abrió sus puertas cuando ella decidió cerrar su etapa en River Plate ("Mi segunda casa", repite a la hora del recuerdo).

Su historia es la de una deportista que entendió desde muy temprano que el hockey césped podía abrirle puertas , pero que la vida también estaba en otros lugares: en la familia, en la profesión y en las pequeñas rutinas de todos los días.

-Es bastante tranquila y organizada. Me levanto a las siete de la mañana, preparo a mi hijo Tobías para el colegio y lo llevamos con Matías, mi marido. Después me voy a la oficina. Cerca de las dos y media de la tarde vuelvo a casa para relevar a Matías, que se va a su trabajo, y continúo trabajando desde casa para poder cuidar a Tobi. Merendamos juntos y lo llevo a sus entrenamientos. Cuando volvemos a casa ya es hora de preparar la cena.

-Además del deporte, desarrollaste una carrera profesional. ¿De qué te graduaste?

-Me recibí de Licenciada en Sistemas de Información en la Universidad Champagnat. Mientras jugaba al hockey también estudiaba porque siempre tuve claro que el deporte no dura para siempre. Desde 2016 trabajo en una empresa que desarrolla software de gestión y la verdad es que ahí aprendí muchísimo. Fue un lugar que me permitió crecer profesionalmente y formarme en mi carrera.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 15.43.21 Macarena Rodríguez junto a su pareja Matías y su hijo. Gentileza.

-¿Te resultó difícil compatibilizar deporte de alto rendimiento y estudio?

-No fue fácil, pero el hockey me ayudó mucho. El deporte te da herramientas para organizarte, ser disciplinado y no abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Muchas de esas cosas después te sirven para cualquier ámbito de la vida.

-Ser competitiva está en tu ADN: ¿cómo es jugar en la Serie C del Torneo Metropolitano?

-En lo personal me siento realmente a gusto porque puedo transmitir todo lo que sé del deporte y puedo aportar mi granito de arena, creo que de eso se trata. Dar la mejor versión que cada uno tenemos. No importa la categoría en la que estemos todos. Creo que todas las divisiones, categorías, son desafíos y hay que plantearlos desde ese punto.

-¿Mate o café?

-Mate, siempre.

-¿Qué enseñanzas te dejó el hockey para la vida cotidiana?

-El deporte, cualquiera sea, te forma para la vida. Te enseña disciplina, constancia y te fortalece cuando las cosas no salen como uno quiere. En el deporte siempre es más lo que perdés que lo que ganás. Por eso hay que aprender a levantarse y seguir. Además, por más talento que tengas, si no lo trabajás y lo entrenás, no sirve de mucho.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 15.43.16 Macarena Rodríguez amor y admiración absoluta de su madre. Gentileza.

-¿Tuviste referentes dentro del hockey?

-A lo largo de mi carrera tuve varios. Pero hoy, si pienso en referentes personales, te diría que uno es mi hermano Raúl. Su templanza y su forma de ser hacen que sea alguien a quien admiro mucho. Y otra persona que siempre me sorprende es mi mamá, Coca. Si tengo que mencionar a alguien del deporte, sin dudas sería Sergio Vigil.

-¿Hay algún libro que te haya marcado?

-Sí, El alquimista. Es un libro que leí varias veces y siempre encuentro algo nuevo. Otro que me gustó mucho es Orgullo y prejuicio.

-¿Qué música escuchás?

-Me gusta un poco de todo. Escucho mucho a Coldplay, Zaz, Imagine Dragons y también bastante rock nacional.

-¿Te gusta cocinar?

-Sí, cuando tengo tiempo. No es algo que haga todos los días porque la rutina es bastante movida, pero cuando cocino mi especialidad son las tartas.

-¿Tenés hobbies o actividades para desconectarte del hockey?

-Sí, me gusta tejer a crochet. Es algo que me relaja mucho. También a veces pinto con Tobías y compartimos ese momento juntos.

-Vivís hace muchos años en Buenos Aires. ¿Qué lugar ocupa Mendoza en tu vida?

-Mendoza es mi raíz, es mi lugar en el mundo. Allí están todos mis afectos y los recuerdos más lindos de mi vida. Siempre que puedo vuelvo y trato de pasar tiempo con mi familia.

-¿Qué es lo que más extrañás?

-Extraño mucho a mi mamá… y también las tortitas (risas).

WhatsApp Image 2026-03-20 at 15.43.18 Macarena Rodríguez junto a su hijo, jugador de futsal de All Boys. Gentileza.

-¿Tu hijo siguió tus pasos en el hockey?

-No (risas). A los cuatro años decidió retirarse del hockey. Esas fueron sus palabras exactas. Me dijo: "yo soy futbolista". Hoy juega futsal en All Boys Saavedra y también en River (NdR: forma parte de la Escuela de Fútbol Ángel Labruna).

-El deporte como enseñanza para la vida...

-El deporte es parte de nuestras vidas, es un vivir, es un sentir la vida. Tratamos con Matías de inculcarle que el deporte realmente te llena de muchas cosas. Te da amigos, te da herramientas para después vivir y desarrollarte en varios ámbitos. Yo creo que es algo sumamente beneficioso el poder ser parte de un equipo, del deporte que vos quieras. A él le encanta el fútbol y juega, entonces hace su deporte y nosotros obviamente lo acompañamos para que él haga lo que realmente lo hace feliz.

-¿Te gustan otros deportes además del hockey?

-Sí, varios. Me encanta el fútbol, el tenis, el básquet y en general cualquier deporte donde juegue un argentino. En casa se respira deporte desde que nos levantamos.

-¿Creés que los deportistas deberían involucrarse más en temas sociales o políticos?

-Hay deportistas que se han involucrado en política, pero más allá de eso creo que el deporte ya tiene un impacto social muy importante. Muchas veces, sin buscarlo, los deportistas generamos algo positivo cuando inspiramos a los chicos a practicar deporte o a perseguir sus sueños.

-¿Seguís la actualidad política del país?

-La verdad es que no demasiado. No entiendo mucho de política. En mi opinión muchas veces se habla más de lo que se hace, y creo que falta compromiso con las necesidades reales de la gente.

Macarena Rodríguez: “Mi función es estar al servicio de todas” Macarena Rodríguez y su etapa de Las Leonas. LOS ANDES

-Si tuvieras que definir cómo te gustaría que te recuerden, ¿qué dirías?

-Me gustaría que me recuerden como la Maca, esa chica que se apasiona cuando habla de hockey. Pero también como la mamá de Tobías y la esposa de Matías. Uno es por lo que hace como persona; el deporte es solo una parte de la vida.

-Si tuvieras que definir la felicidad, ¿cómo lo harías?

-Creo que uno es feliz en donde lo quieren y el lugar no tiene que ser un lugar físico, sino rodeado de las personas que te quieren, que te aman. Ese lugar para mí es mi familia. Es donde soy yo plenamente, donde conocen cada rinconcito de mi forma de ser, las personas que están al lado mío. Ahí es donde realmente me siento bien y en felicidad plena.

La pasión por el hóckey, su presente y Las Leonas

Aunque su vida hoy tiene otros ritmos, el hockey sobre césped sigue ocupando un lugar importante para Macarena Rodríguez.

-¿Dónde estás jugando actualmente?

-Estoy jugando en Puerto Nizuc. Me invitaron a ser parte de este proyecto y desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Es un club hermoso y se trabaja muy bien.

-Además sos una de las referentes del plantel…

-Sí, comparto la capitanía con otras tres compañeras. Tratamos de transmitir pasión, disciplina, trabajo y ganas de mejorar todos los días.

-¿Cómo vivís hoy el hockey después de tantos años en la alta competencia?

-Lo vivo con mucho disfrute. Con más serenidad también. Me gusta poder transmitir experiencia y acompañar a las más jóvenes.

-¿Cómo fue representar al país con la camiseta de Las Leonas?

-Nunca lo sentí como una presión. Siempre lo viví como un privilegio. Me sentía una bendecida.

-¿Cuáles fueron los momentos más importantes de tu carrera?

-El campeonato del mundo en Rosario 2010, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y también un campeonato que gané con Andino cuando era más chica.

-¿Hay algún partido que recuerdes especialmente?

-Sí, la semifinal contra Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Fue un partido muy duro y muy emocionante, porque toda la tribuna estaba en contra. Son esos momentos que te quedan para siempre.

-También alcanzaste cifras importantes de partidos internacionales...

-Sí, recuerdo especialmente el Panamericano 2015, cuando cumplí 200 partidos con la selección. Fue muy lindo.

-¿Tenías alguna cábala antes de los partidos?

No (risas). Nunca tuve tiempo para cábalas. Siempre traté de jugar con serenidad y disfrutar cada partido, más allá del resultado.

Efemérides 2 de noviembre de 2001: acá estoy yo” dijo Macarena Rodríguez Efemérides 2 de noviembre de 2001: acá estoy yo” dijo Macarena Rodríguez. Y se convirtió en una verdadera Leona. Histórica. LOS ANDES

En celeste y blanco

Su primer gran torneo fue el Mundial de Rosario 2010, donde Argentina se consagró campeona. Desde entonces fue abriendo su camino y disfrutando del recorrido que incluyó una medalla de plata olímpica en Londres 2012, otro podio mundial con el bronce en La Haya 2014 y tres títulos de Champions Trophy (2010, 2012 y 2014). "Me siento realizada por todo el camino que hice. Di todo lo que tenía para dar. Es una etapa de mi vida que miro con mucha felicidad. Le doy mucha importancia a valorar el camino andado porque las medallas están ahí, pero me gusta recordar lo que hice para llegar a ellas. Nunca bajé los brazos y perseguí el sueño. Traté de superarme día a día. Nunca nadie me regaló nada. Tuve la suerte de tener una familia que me apoyó un montón, un compañero de vida que siempre creyó en mí y fue mi sostén", reflexionó