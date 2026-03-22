Macarena Rodríguez: "Mendoza es mi raíz, es mi lugar en el mundo; allá están mis afectos"

-Es bastante tranquila y organizada. Me levanto a las siete de la mañana, preparo a mi hijo Tobías para el colegio y lo llevamos con Matías, mi marido. Después me voy a la oficina. Cerca de las dos y media de la tarde vuelvo a casa para relevar a Matías, que se va a su trabajo, y continúo trabajando desde casa para poder cuidar a Tobi. Merendamos juntos y lo llevo a sus entrenamientos. Cuando volvemos a casa ya es hora de preparar la cena.
-Además del deporte, desarrollaste una carrera profesional. ¿De qué te graduaste?
-¿Te resultó difícil compatibilizar deporte de alto rendimiento y estudio?
-No fue fácil, pero el hockey me ayudó mucho. El deporte te da herramientas para organizarte, ser disciplinado y no abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Muchas de esas cosas después te sirven para cualquier ámbito de la vida.
-Ser competitiva está en tu ADN: ¿cómo es jugar en la Serie C del Torneo Metropolitano?
-Extraño mucho a mi mamá… y también las tortitas (risas).
-¿Tu hijo siguió tus pasos en el hockey?
-No (risas). A los cuatro años decidió retirarse del hockey. Esas fueron sus palabras exactas. Me dijo: "yo soy futbolista". Hoy juega futsal en All Boys Saavedra y también en River (NdR: forma parte de la Escuela de Fútbol Ángel Labruna).
-El deporte como enseñanza para la vida...
-El deporte es parte de nuestras vidas, es un vivir, es un sentir la vida. Tratamos con Matías de inculcarle que el deporte realmente te llena de muchas cosas. Te da amigos, te da herramientas para después vivir y desarrollarte en varios ámbitos. Yo creo que es algo sumamente beneficioso el poder ser parte de un equipo, del deporte que vos quieras. A él le encanta el fútbol y juega, entonces hace su deporte y nosotros obviamente lo acompañamos para que él haga lo que realmente lo hace feliz.
-¿Te gustan otros deportes además del hockey?
-Sí, varios. Me encanta el fútbol, el tenis, el básquet y en general cualquier deporte donde juegue un argentino. En casa se respira deporte desde que nos levantamos.
-¿Creés que los deportistas deberían involucrarse más en temas sociales o políticos?
-Hay deportistas que se han involucrado en política, pero más allá de eso creo que el deporte ya tiene un impacto social muy importante. Muchas veces, sin buscarlo, los deportistas generamos algo positivo cuando inspiramos a los chicos a practicar deporte o a perseguir sus sueños.
-¿Seguís la actualidad política del país?
-La verdad es que no demasiado. No entiendo mucho de política. En mi opinión muchas veces se habla más de lo que se hace, y creo que falta compromiso con las necesidades reales de la gente.
-Si tuvieras que definir cómo te gustaría que te recuerden, ¿qué dirías?
-Me gustaría que me recuerden como la Maca, esa chica que se apasiona cuando habla de hockey. Pero también como la mamá de Tobías y la esposa de Matías. Uno es por lo que hace como persona; el deporte es solo una parte de la vida.
-Si tuvieras que definir la felicidad, ¿cómo lo harías?
-Creo que uno es feliz en donde lo quieren y el lugar no tiene que ser un lugar físico, sino rodeado de las personas que te quieren, que te aman. Ese lugar para mí es mi familia. Es donde soy yo plenamente, donde conocen cada rinconcito de mi forma de ser, las personas que están al lado mío. Ahí es donde realmente me siento bien y en felicidad plena.
Aunque su vida hoy tiene otros ritmos, el hockey sobre césped sigue ocupando un lugar importante para Macarena Rodríguez.
-¿Dónde estás jugando actualmente?
-Estoy jugando en Puerto Nizuc. Me invitaron a ser parte de este proyecto y desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Es un club hermoso y se trabaja muy bien.
-Además sos una de las referentes del plantel…
-Sí, comparto la capitanía con otras tres compañeras. Tratamos de transmitir pasión, disciplina, trabajo y ganas de mejorar todos los días.
-¿Cómo vivís hoy el hockey después de tantos años en la alta competencia?
-Lo vivo con mucho disfrute. Con más serenidad también. Me gusta poder transmitir experiencia y acompañar a las más jóvenes.
-¿Cómo fue representar al país con la camiseta de Las Leonas?
-Nunca lo sentí como una presión. Siempre lo viví como un privilegio. Me sentía una bendecida.
-¿Cuáles fueron los momentos más importantes de tu carrera?
-El campeonato del mundo en Rosario 2010, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y también un campeonato que gané con Andino cuando era más chica.
-¿Hay algún partido que recuerdes especialmente?
-Sí, la semifinal contra Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Fue un partido muy duro y muy emocionante, porque toda la tribuna estaba en contra. Son esos momentos que te quedan para siempre.
-También alcanzaste cifras importantes de partidos internacionales...
-Sí, recuerdo especialmente el Panamericano 2015, cuando cumplí 200 partidos con la selección. Fue muy lindo.
-¿Tenías alguna cábala antes de los partidos?
No (risas). Nunca tuve tiempo para cábalas. Siempre traté de jugar con serenidad y disfrutar cada partido, más allá del resultado.
En celeste y blanco
Su primer gran torneo fue el Mundial de Rosario 2010, donde Argentina se consagró campeona. Desde entonces fue abriendo su camino y disfrutando del recorrido que incluyó una medalla de plata olímpica en Londres 2012, otro podio mundial con el bronce en La Haya 2014 y tres títulos de Champions Trophy (2010, 2012 y 2014). "Me siento realizada por todo el camino que hice. Di todo lo que tenía para dar. Es una etapa de mi vida que miro con mucha felicidad. Le doy mucha importancia a valorar el camino andado porque las medallas están ahí, pero me gusta recordar lo que hice para llegar a ellas. Nunca bajé los brazos y perseguí el sueño. Traté de superarme día a día. Nunca nadie me regaló nada. Tuve la suerte de tener una familia que me apoyó un montón, un compañero de vida que siempre creyó en mí y fue mi sostén", reflexionó