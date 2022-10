Ángel Di María aseguró que sueña con volver a Central, pero ahora continuará en la Juventus

Mientras se recupera de una lesión en su muslo derecho, Ángel Di María aprovechó para salir a hablar sobre su retorno a Rosario Central. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, desmintió cualquier tipo de posibilidad de dejar Juventus y volver después del Mundial de Qatar.

“No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Rosario Central (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí, a Europa, en el año 2007″, comentó Fideo.

Ángel Di María desmintió su salida de la Juventus. / Gentileza.

Todo esto surge por sus declaraciones en “El Juego Sagrado”, un ciclo de entrevistas realizado por Conmebol, conducido por Ezequiel Lavezzi y Cecilio Flematti. Además de repasar sus inicios y su actualidad, su respuesta sobre un posible retorno ilusionó a los canallas. “Me gustaría disfrutar al menos un año del fútbol argentino y de Central”, fue lo que dijo ante la consulta de volver a jugar en el país.

"NO ES FÁCIL PERO ME ENCANTARÍA"



Ángel Di María volvió a referirse a Rosario Central 🔵🟡



Venite, Fideo. pic.twitter.com/7j0Wdld0UA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 26, 2022

“Eso no significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado”, remarcó el actual jugador de Juventus.