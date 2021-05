Amor eterno: Enzo Pérez posó con la camiseta de arquero de River y revolucionó a los fanáticos del Millonario

Amor eterno. Otra definición no cabe. Y Enzo Pérez, más allá de su juego, entrega y fanatismo por River, hoy, se robó complementamente el corazón de todos los hinchas del Millonario. Es que tras la explosión de casos de covid en el plantel, Marcelo Gallardo no podrá contar con ninguno de sus cuatro arqueros antoados en la lista de buena fe: Armani, Bologna, Luz y Petroli. Como la Conmebol, no le permitió agregar al juvenil Díaz, que debutó contra Boca por la Copa de la Liga Profesional, el Muñeco, tuvo que recurrir a un jugador de campo para cuidar los tres palos.

Desde el día domingo se manejaban tres nombres: Maidana, Casco o el juvenil Lecanda. Sin embargo, en el día de ayer, Enzo Pérez, a pesar de estar lesionado, tras una larga charla con Gallardo, le pidió ocupar un lugar en el once titular y jugar de arquero. Tras varias horas de estudios y de trabajos de kinesiología sobre el cuerpo del mendocino, finalmente el ex jugador de Maipú y Godoy Cruz, será el arquero de River Plate. Sin dudas, un hecho inédito en la rica historia de River Plate.

Enzo Pérez, se calzará los guantes, protegerá los tres palos del Millonario en el Monumental e ingresará en la galería de los grandes ídolos de la institución. A la altura de Labruna, Alonso, Francescoli, Ortega, entre otros. El mendocino, para el hincha de River, hoy es su emblema de oro.