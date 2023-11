Agustín Manzur y el sueño de Maipú: “Queremos quedar en la historia grande del club”

Agustín Manzur es uno de los jugadores más elogiados por el entrenador Luis García. Incluso, sin temor a equivocarnos, el volante central, tras haber superado sin continuidad donde le faltó confianza, está entre los mejores de la temporada.

El mediocampista del Deportivo Maipú fue la gran figura en el juego de ida ante Estudiantes de Río Cuarto, donde el Cruzado sacó un resultado amargo tras el 0-0 final. Es que las situaciones más claras fueron para los mendocinos y ese primer choque, correspondiente a la primera semifinal, mereció una ventaja para los visitantes.

De cara a a la revancha, el plantel botellero entrenó pensando en ese compromiso, que se disputará el próximo domingo, desde las 17, en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Un empate le bastará al Cruzado para convertirse en uno de los finalistas por el segundo ascenso.

“De local siempre hemos sido fuertes. Y ahora, aunque tenemos la ventaja deportiva, vamos a salir a ganar como lo hemos hecho siempre”, deslizó Manzur en charla con Los Andes.

En el estadio de calle Vergara, el Deportivo Maipú ha hecho una fortaleza jugando de local esta temporada, donde siempre recibió un fuerte apoyo de sus hinchas. Foto: Orlando Pelichotti

Con la clara intención de no relajarse, el plantel llegó de Río Cuarto ayer, a las 6 de la mañana, y una hora después todos trotaban en el estadio de calle Vergara. “Llegamos y al rato estábamos entrenando. Fue una práctica livianita e hicimos una recuperación con hielo y de ahí cada uno a su casa. Llegué y me dormí todo (risas)”, dijo.

- Entre la previa, el partido y el viaje, debe ser un poco estresante esta instancia del torneo...

- Por ahí la ansiedad; por eso hay que descansar. Jugamos dentro de poco y el descanso es muy importante en estos pocos días que nos quedan para el segundo partido.

- Se trajeron un gran resultado...

- Estamos contentos, pero también con un poco de bronca, porque podríamos haber convertido uno o dos goles para jugar más tranquilos la revancha. Lo definimos en casa, donde sabemos que de locales somos fuertes, aunque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa.

- Generaron varias situaciones; ¿qué considerás que les faltó, además del gol?

-Hicimos un gran partido, incluso cuando estábamos once contra once. Después, al tener uno menos, ellos tuvieron que replegarse un poco más y se aferraron al empate. Para nosotros fue difícil encontrar ese último pase. Siento que fallamos ahí. Si lo hubiéramos conseguido, tal vez contábamos con un par de jugadas mano a mano.

El Cruzado está a un paso de la final del Torneo Reducido de Primera Nacional, por el segundo ascenso. Con solo empatar el Botellero se meterá en la definición del campeonato. Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Se sintió la ausencia del capitán, Sambueza?

- No, porque durante el torneo hubo partidos que Rubens no estuvo y lo hicimos de la misma manera. Obviamente, estando él muchas veces encontramos pases gol o un gol. Su experiencia siempre suma, pero nosotros estamos para resolver.

- Has tenido un gran protagonismo en los últimos partidos...

- Me siento muy cómodo y es porque Luis (García) me ha dado la confianza. Hace poco tuve una charla con él y me dijo que iba a seguir confiando en mí; eso fue clave.

- Un acto de mucha motivación de parte del entrenador...

- La confianza para cualquier jugador es importante. Nosotros lo estamos logrando en todo el equipo y nos apoyamos en jugadores con mucha experiencia: Rubens Sambueza, Fausto Montero o Marcelo Larrondo... Ellos son quienes más aconsejan.

- ¿Una balance desde aquella salida del Tomba a este presente?

-Cuando vine a préstamo, tuve una lesión y me quedé afuera un largo tiempo. Por eso hoy estoy disfrutando el momento.

- ¿Soñás con el ascenso?

- Por supuesto; nos vemos ahí. Nos tenemos mucha fe. Sabemos que estamos en la historia del club, pero queremos quedar en la historia grande y ese es el gran sueño. Vamos a jugarnos todo.

- Además de jugar bien, ¿qué otras cualidades les ves al equipo?

-Siempre tratamos de guiarnos por los más grandes, son los que más vestuarios tienen. Es un grupo hermoso y siempre trabajamos con alegría, más allá de los resultados. Está la unión y el apoyo entre todos. Confiamos en cada uno y eso es clave.

-¿Que sentís que te ha faltado?

- El gol, me lo están reclamando. Me dicen “estamos terminando el año y aún no haces un gol” Les dije que voy a convertir el más importante.

- Será la frutilla del postre...

- ¡Ojalá que así sea, porque lo estoy deseando!