A qué hora es y por dónde ver el sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La semana pasada se definió el futuro de los equipos argentinos en las competencias internacionales. En la Copa Libertadores, River , Talleres de Córdoba y San Lorenzo lograron el pase a octavos de final, mientras que en la Copa Sudamericana lo hicieron Lanús, Racing Club y Belgrano.

El caso de Boca es especial, ya que al salir segundo en su fase de grupos, deberá jugar los dieciseisavos de final contra un tercero de Libertadores. Momentáneamente, su rival es Libertad de Paraguay, tercero en el grupo de River.

Los 16avos de final de Sudamericana. Foto: Conmebol.

En tanto, Rosario Central, que también terminó tercero en su grupo de Libertadores, disputará esta fase de la competencia, mientras que Estudiantes de La Plata aún tiene chances de meterse en la Sudamericana.

A QUÉ HORA ES EL SORTEO DE COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA

El sorteo de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores será este lunes desde las 12:30 en Asunción, Paraguay. La gala será televisada en vivo por ESPN y Fox Sports. Además, se podrá seguir por la plataforma de streaming Star+, y de forma gratuita, a través de la cuenta de Facebook y el canal de YouTube de la Conmebol. En el mismo evento, se realizará el sorteo de la Copa Conmebol Sudamericana.

Los equipos del bolillero 1 se enfrentan a los del bolillero dos. Los que sacaron más puntos definen la serie de local. Foto: Conmebol.

Los equipos de Sudamericana clasificados a octavos. Foto: Conmebol.

Este sorteo será diferente a los de demás años. No será presencial, es decir, que los dirigentes de los equipos clasificados no irán a Asunción. Según explicaron desde Conmebol esta decisión se debe a que el evento no demanda mucho tiempo ni tampoco habrá ceremonia previa.

Por dónde ver el sorteo de Copa Libertadores. Foto: Conmebol.

EL “GRUPO C” A DEFINIR

En Libertadores, solo resta definir el grupo C, cuya resolución quedó pendiente debido a las inundaciones en Porto Alegre. El próximo martes se enfrentarán Huachipato y Gremio, y el sábado 8 de junio, el club brasileño recibirá a Estudiantes de La Plata, que va por un lugar en la Sudamericana.