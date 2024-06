No lo descarten: Alexis Sánchez podría llegar a River para pelear la Copa Libertadores

River está activo en el mercado de pases, mientras busca mejorar su plantel de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, y una de las posiciones que pretende reforzar es la de delantero. Aunque hasta ahora se ha nombrado principalmente a Adam Bareiro, en el Millonario aún tienen la esperanza de contar con el regreso de Alexis Sánchez.

El club de Núñez se puso en contacto con el chileno hace unos meses, sabiendo que el próximo 30 de junio quedará libre del Inter de Milán. Aunque la llegada parece difícil, la posibilidad seguirá en pie hasta que Sánchez firme con otro equipo.

Si bien es cierto que el jugador tiene la intención de prolongar su estancia en Europa por un tiempo más, todavía no ha llegado a un acuerdo con ningún otro equipo . Es por esto que desde River se ilusionan con su posible vuelta, que le daría un salto de jerarquía al equipo.

A sus 35 años, el delantero recientemente se coronó campeón con el Inter en la Serie A, pero ha sido relegado por el entrenador Simone Inzaghi.

La temporada pasada, Sanchez perdió bastante rodaje ya que participó en 33 encuentros en el Inter, pero solo fue titular en apenas 10 partidos. Para el Millonario, mientras más se demore su arreglo con otro club, mejor, ya que eso podría abrir la posibilidad de que el chileno reconsidere la opción de regresar a Sudamérica.

A esto se suma que si bien Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, contó que el futbolista tenía intenciones de quedarse en Europa, no es excluyente para que siga siendo parte de La Roja.

“Mientras ellos se mantengan competitivos, saludables, bien entrenados, en ese aspecto no hay problema. A mí no me interesa que vuelvan a Chile, que vengan a Sudamérica y que ellos estimen ir donde le es conveniente. Lo ideal es que juegue, eso me interesa”, declaró hace un tiempo el Tigre.

Alexis durante su paso por el Millonario.

Por esta situación, River está atento y va a esperar hasta último momento para saber cuál va a ser la situación del Niño Maravilla, después de su participación en la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos.

El chileno formó parte de River entre 2007 y 2008, en donde fue dirigido por el Cholo Simeone. Alexis disputó 31 partidos, convirtiendo 4 goles y 3 asistencias con la Banda Roja.