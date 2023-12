¿A qué equipo mexicano dirigirá Fernando Gago?

El ex jugador de Boca, Vélez, Real Madrid y la Selección Argentina, entre otros, nunca dirigó fuera del país y llega al club en reemplazo del dimitido técnico serbio Veljko Paunovic.

Fernando Gago fue oficializado como nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara, entidad mexicana que anunció la llegada del argentino a través de sus redes sociales.

“¡Fernando Gago, ya eres del Rebaño! Y estará respaldado por 40 millones de Chiva Hermanos para tomar el mando del Guadalajara”, indica el club mexicano en su red social X (ex Twitter).

Gago es el nuevo proyecto elegido por Fernando Hierro, presidente de Chivas, que se quedó con el DT que era buscado también por Cruzeiro de Brasil y Cruz Azul, también de México.

El ex entrenador de la Academia, contó respecto a su decisión de dirigir en el Guadalajara:“Me gustó la idea de dirigir un club con sentido de pertenencia y que tiene las cosas muy claras que pretende, no solo futbolísticamente sino hasta de vida misma y, todo eso fue importante en el proceso de la toma de decisiones para venir acá. Es un desafío muy lindo, que me interesa mucho no solo en lo personal sino por lo que genera el club y lo que genera la dirigencia para conmigo. Sobre todo Fernando (Hierro) y de la manera que hemos venido charlando y, eso me parece fundamental para iniciar un proyecto”, aseguró.

Fernando Gago.

Gago, ex jugador de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Real Madrid, entre otros equipos, nunca antes había dirigido en México y llegó en reemplazo del dimitido técnico serbio Veljko Paunovic.

En el fútbol arentino, Gago fue técnico de Aldosivi y Racing, con el que obtuvo el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

Gago como técnico dirigió 135 partidos, de los cuales ganó 60, empató 31 y perdió 44.