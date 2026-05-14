Impactante video: un hombre fue lanzado a 15 metros de altura durante un fuerte temporal en India

Un fuerte temporal azotó este miércoles al estado de Uttar Pradesh, en India , y dejó una impactante imagen que dio la vuelta al mundo. Un hombre fue lanzado a casi 15 metros de altura por la fuerza del viento, al intentar sujetarse de un techo metálico. El video muestra el momento exacto del hecho, y cómo el hombre aterriza en un campo cercano.

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Según informó el medio local NDTV, el hombre fue identificado como Nanhe Miyan , y contó que se intentó sujetarse de una cuerda unida a una gran estructura de metal durante la fuerte tormenta. Sin embargo, el viento lo golpeó tan fuerte que ocasionó que la lámina se levantara y él fuera lanzado con fuerza por los aires.

"Tenía entre 9 y 12 metros de altura. No sé dónde caí. Estaba al menos a 15 metros de distancia" , relató. Segundos después, el hombre cayó en un campo cercano donde fue auxiliado por vecinos de la zona que lo trasladaron a un hopsital. Según trascendió, Miyan sufrió fracturas en sus manos y piernas y debió permanecer hospitalizado.

This real video shows a person being thrown into the air while holding onto a tin roof as strong winds tore it off a house during the storm in Bareilly, Uttar Pradesh, India. LATEST: Death toll rises to 89, with 53 people injured. https://t.co/zf8V9LtH7g pic.twitter.com/fJl3QqaiAd

Medios locales confirmaron que las autoridades tuvieron conocimiento del hecho y le ofrecieron toda la ayuda necesaria para su tratamiento.

Según informaron medios locales, se trató de un fenómeno meteorológico que azotó varias zonas del estado de Uttar Pradesh , con tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento destructivas. Por el momento, se constató la muerte de 89 personas, 53 heridos y 87 viviendas damnificadas.

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Además, las autoridades confirmaron que más de 114 cabezas de ganado murieron por el temporal. Medios oficiales reportaron daños de gran magnitud en las localidades de Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur y Sonbhadra.

El Primer Ministro de Uttar Pradesh solicitó a las autoridades de distrito que actúen con sensibilidad al verificar los incidentes y que se aseguren de que la ayuda financiera llegue a las familias afectadas en un plazo de 24 horas.

Además, solicitó información actualizada cada 3 horas sobre los daños causados por la tormenta.