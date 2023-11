Sequía e inflación: dos factores que condicionan la actividad ganadera en Mendoza

La sequía y los precios bajos del ganado de cría todavía siguen marcando el ritmo de la actividad pecuaria en Mendoza.

Las lluvias todavía no recomponen los campos mientras que la inflación come rentabilidad. Los costos se mueven mientras que el precio del ternero sigue un tanto estancados.

Si bien se espera un régimen de lluvia más abundante hasta el momento “todavía no logramos salir de la sequía, hay zonas en las que ha llovido algo pero en otras no llovió nada. Estamos todavía en la seca viste. Si hay que decir que hay una recuperación, por ejemplo he notado que todo el mundo está comprando toros y de cabañas importantes de la Argentina”, comentó Roberto Ríos, productor sanrafaelino y presidente del Clúster Ganadero.

Por el efecto sequía, “nosotros esperamos que haya un 20% menos de parición, como mínimo. Hay que tener en cuenta que en el primer semestre del año salió un 40% más de hacienda precisamente por el tema sequía, muchos productores los vendieron al precio que sea porque si no se le iban a morir, muy pocos son los productores que lograron quedarse con los terneros”, sostuvo Ríos.

En la visión del presidente del clúster, otro factor que juega en desmedro de la actividad es el precio. “Todavía no acompañan los precios al criador, porque el gordo subió pero todavía no impacta en la invernada”, dijo.

En el caso del gordo se comercializa entre $980 y $1080 mientras que el ternero “se está pagando por estos días entre $1.150 y $1.200, cuando generalmente debería ser un 15% o 20% más, por encima del gordo”, detalló Ríos.

Al hablar de precios, Agustín Fernández le agregó que “de acuerdo a cada etapa o cada eslabón de la cadena, los números muy finos”.

“Hoy nos encontramos con que una persona que hace recría a corral o terminación a corral, el costo de la dieta para alimentar al animal es similar o en algunos casos puede ser hasta superior que el precio de venta”, comentó.

Según el joven ganadero, “esto se da porque los insumos y todo lo que utilizamos nosotros, más que nada el maíz, los alimentos balanceados y el mismo rollo de pasto, se han movido y el precio de la carne reacciona meses después. Si bien hubo en el último mes hubo un aumento, la realidad es que el precio de la carne sigue estando bajo”, sentenció.

“De acuerdo a Río, “el año pasado un rollo de pasto valía $6000 y este año está en $25.000, en el caso de un kilo de maíz que estaba un mes atrás en $80, hoy en día está en $120. Entonces todo eso te afecta”, añadió.

Para Fernández, presidente de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de Alvear, hay un agravante que condiciona más el panorama del sector y es que “hoy la situación que hay de consumo de carne no soporta un aumento del 30% más, porque la gente no soporta esos aumentos, porque no hay poder adquisitivo para bancársela entonces indefectiblemente se consume menos”.