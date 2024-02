Roberto Ríos: “hay que mejorar sustancialmente los índices de preñez”

Roberto Ríos desembarcó al frente de la Dirección Provincial de Ganadería con un objetivo claro, incrementar los rodeos mejorando sustancialmente el índice de preñez.

“Tiene que cambiar, se pierden de 20 a 25 terneros por año por zafra. Los índices de preñez tienen que dar un salto y además mantenerse”, afirmó Ríos.

El actual director de Ganadería llegó a la función pública desde el sector privado. Está cerca de cumplir cuatro décadas como productor pecuario. Fue durante años presidente de la específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de San Rafael y también vicepresidente de la entidad empresaria. Además estuvo presidiendo el clúster Ganadero durante los últimos tres años.

Con esa larga trayectoria como productor y referente institucional, Roberto Ríos, más conocido en el ambiente ganadero como “Panchi” está convencido que, en comparación a otras actividades, siempre hay un margen para la rentabilidad.

¿Cómo ve a la actividad, desde su nuevo rol?

La actividad está muy complicada. La gente dice que la carne está cara, pero también hay que tener en cuenta que hoy en día darle comer a un animal maíz y alfalfa es caro. Está difícil como todas las actividades económicas.

Igualmente, no es una actividad sobresaliente, pero si se puede decir que una muy linda, porqué además nunca te va a dejar a pie y te permite sobrevivir, pero si la sabes llevar con un buen porcentaje de preñez.

Eso es muy importante hoy en día, que el productor entienda que la media de Mendoza tiene que cambiar, hoy estamos en un 50% o 52% de preñez pero otra vez baja al 45%. Nosotros tenemos que ir a una media en Mendoza del 70% o 75% porque si no, se pierden entre 20 y 25 terneros por zafras por año.

Y para eso, muchas veces no es algo tan difícil, al contrario es fácil y se puede hacer copiando lo que hace otro, el que tenés al lado, sacar lo bueno del que sabe, ir aprendiendo. En mi caso lo hice así. Soy productor Crea desde el 2004 y ahí empecé a copiar, a ver otros establecimientos y darme cuenta que lo que hacían no era tan difícil.

¿Ese es el principal desafío, mejorar la preñez?

Dentro de los lineamientos que hicimos hay que tratar de buscar líneas de financiamiento, en primer lugar, para acompañarlo al productor y si bien en este en este momento no las tenemos, estimo que a futuro sí, y generar proyectos que contribuyan a buscar que sea una actividad que a mediano y largo plazo sea fructífera pero atado a eso la capacitación para que el productor vaya mejorando y que no sea que un año tiene el 80% de preñez y al otro el 40%, porque así no sirve.

Todos quieren dejar los terneros para que ganen kilos, pero hay que aprender a que hay veces en que no se puede y es más conveniente sacarlos antes y así aliviar a la madre para que tenga un buen estado corporal y se pueda volver a preñar, entonces terminás ganando un ternero.

¿Qué otras premisas están en carpeta para llevar adelante?

Tenemos técnicos muy capaces en la Dirección de Ganadería y vamos a buscar que vuelvan a hacer territorio, que estén con el productor, que lo puedan capacitarlos y guiarlos en lo que se puede hacer. Todo el personal está sumamente capacitado para esa función.

Hay que hacer jornadas y lo que sea necesario para ayudar al productor, yo voy a estar acompañando como funcionario político pero que sean los técnicos (ingenieros, veterinarios) los que puedan transmitir los conocimientos. Lo pueden hacer y muy bien.

Además, el productor es quien paga los impuestos y a a quien nos debemos, entonces el productor tiene que salir de cualquiera de las delegaciones de Ganadería conforme que lo han atendido bien y que escucharon su inquietud y se ha ido con una respuesta o con el compromiso que va a tener una respuesta. Tenemos que apoyar al productor en todo lo que podamos.

¿Ahí entra también la simplificación de trámites como las guía de traslado de animales?

La guía ya se puede hacer online, lo que pretendemos es simplificarla más todavía, que le sea más útil al productor y que cualquier pesona que vive alejada, no tenga necesidad de ir hasta una delegación.

Si el productor no está capacitado para sacarla digital, por supuesto que lo vamos a atender en la delegación o capacitar a un hijo o un nieto para que lo haga virtual.

Que puedan sacar la guía online y que puedan hacer el pago online, que no tengan que moverse de su casa e incluso si quieren hacerlo un sábado o domingo, también. La intención es simplificarle la vida al productor lo más que se pueda.

¿Se acordó el precio de la vacuna?

La vacunación contra la aftosa y brucelosis empezó el lunes padado. El costo es 2.300 pesos si se paga de contado, que puede ser a 30 y 60 días, y si es financiado el costo de cada dosis es de 2.500 pesos. Estos valores se van a mantener así hasta el 31 de marzo.

Después del 31 de marzo, si hay algún ajuste en el valor de la dosis cuando se va a comprar o el sueldo (veterinario), se actualizará el precio de la vacuna.

¿Qué se hará para seguir trabajando en la vinculación campo de secano y zona bajo riego?

Junto con los técnicos de Ganadería la idea es armar un plan para hacer alfalfa y de maíz para agrandar la superficie que está cultivada. Hace tres años había una sola máquina picadora en el sur mendocino y hoy en día hay cuatro máquinas trabajando a full.

Pero queremos que sean 10 máquinas dentro de dos o tres años, porque cuando está la comida para los animales es más fácil

Siempre hablamos de hacer una plataforma, y buscar actividades asociadas entre los productores, que ellos se junten, se nucleen y hagan esto, uno pone la comida y el otro los terneros y así que sea algo transparente para que todos ganen.

Lo segundo y que en parte creo que se va a venir solo, es fomentar la recría de terneros en los campos de secano o encerrados.

Porque ahora que están los acueductos es decir que tenés disponibilidad de agua no hace falta venirte más cerca del radio urbano con toda la conflictividad que tienen los establecimientos cuando están más cercanos a la ciudad, así vos lo podés hacer en tus propio establecimiento llevando rollo o granos y entonces ahí le vas a ganar unos kilos al animal.

Creo que la recría en el mediano y largo plazo, es lo que tiene que hacer el productor, en vez de vender un ternero de 130 kilos llevarlo a los 240 o 250 kilos.