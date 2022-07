Para Coninagro “se ha tomado un camino equivocado” con la designación de Batakis

La designación de Silvina Batakis como reemplazante de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía de la Nación no ha sido recibido de la mejor manera por parte del sector cooperativo agrario. Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), habló con Los Andes del tema y aseguró que las autoridades nacionales han tomado un “camino equivocado” al elegir a la ex funcionaria bonaerense.

El dirigente mendocino aseguró que con la situación y el contexto nacional, sobre todo en los últimos días, una persona sola no puede solucionar los problemas del país, sino que tiene que ser a través de un acuerdo de un programa económico-social. “No sabemos cuál es el programa económico de Batakis, pero sí de las internas”, sostuvo.

Para Iannizzotto, el rumbo económico del país debería haber sido una decisión consensuada. “La política sigue mirándose a sí misma y no mira a la gente, por lo tanto, nuestra opinión es que se ha tomado un camino equivocado y se ha perdido una de las tantas oportunidades de armar un acuerdo y la política de emprender, porque el panorama es gravísimo”, aseguró.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. - Ignacio Blanco / Los Andes

Respecto a la persona elegida, expresó: “No la vemos desde Coninagro con buen auspicio para su rol, ni coincidimos con la forma en la que se la ha designado. Responde al kirchnerismo y creemos que este entendimiento partidario es estatista, no responde a un esquema productivo y de generación de empleo, que nos ha llevado a esta situación de pobreza”.

“Creo que las decisiones que tome deberían alentar a la producción. Esperemos a ver cómo se pronuncia, pero sus antecedentes hablan de un espíritu intervencionista, con todo ese sistema de control que nos ha llevado al desabastecimiento de combustible, teniendo disponible bajo tierra, a un desabastecimiento de alternativas productivas, teniendo todo para producir, y a los problemas en las importaciones, cuando el 80% de lo que se hace en el país es a partir de artículos importados”.

Y para completar su opinión sobre Batakis, añadió: “No esperamos mucho. Creemos que la propuesta debe ser al revés, acordar, dar lugar a la iniciativa privada, con un Estado fuerte que aliente. Tenemos muchas propuestas. El martes expongo en Diputados sobre la Ley del Consejo Agroindustrial de la que hemos sido parte. Creemos que ese es el camino, el industrial, el productivo y no poniendo más impuestos”.

Silvina Batakis tuvo su primera reunión con Alberto Fernández. - Foto Presidencia

Un paro que hay que repensar

La semana pasada, luego de una reunión de los representantes de la agroindustria nacional, la Mesa de Enlace había anunciado un paro nacional del campo para el próximo 13 de julio, como consecuencia de la falta de gasoil en el país.

A pesar de que habían acordado para ese día movilizaciones y acciones de concientización en todo el territorio nacional para ese día, para Carlos Iannizzotto esta es ahora una medida que debe ser analizada, dado la situación económica y social nacional. “Hablando desde Coninagro, no por toda la Mesa de Enlace, creemos que el contexto en estos tres días ha cambiado. Entre otras cosas, viajaré a Buenos Aires para evaluar con el Consejo de Coninagro nuestro accionar, porque hay que ser muy prudentes. Las cosas no han mejorado, incluso se han agravado, por eso mismo nos parece que hay que analizar bien el contexto”, opinó el dirigente.

El mendocino, completó: “El país está parado, no se que vamos a parar. La cotización de los títulos, el dólar, el financiamiento, el mercado de capitales, todo está en una incertidumbre tan grande que tenemos que reflexionar de qué manera aportamos y no caemos en una visión egoísta de nuestro reclamo”.