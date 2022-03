Oferta de trabajo: buscan cosechadores con la promesa de que no se perderán planes sociales

Es tiempo de cosecha en Mendoza y eso significa que en la mayoría de las fincas se busca personal para cumplir con diferentes tareas, pero por tratarse de un trabajo temporal, a este acceden muchas personas que no cuentan con empleos formales y que tienen planes sociales, y que prefieren no ser puestos en blanco.

Esta situación planeta una doble dificultad, por un lado, por temor a que se los registre y pierdan el acceso a la asignación universal por hijo luego de que termine la temporada, algunas personas que antes se dedicaban a la viña prefieren no asistir este año, o, quienes se arriesgan piden no ser puestos en los libros y allí el problema es para el empleador (que se arriesga a sanciones por no registrar a sus trabajadores).

Sin embargo, desde la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación advirtieron que los cosechadores no perderán la AUH si son inscriptos puestos en blanco durante la cosecha.

Por el contrario, incluso existe un programa denominado “Intercosecha” que les permitirá cobrar $10.000 por cada mes que no tengan trabajo entre cosecha y cosecha, hasta completar los 12 meses. Durante todo el año, sin importar que estén trabajando (en blanco), o cobrando la ayuda mencionada (los $10.000), mantendrán la AUH y cualquier otro beneficio social al que hubieran accedido.

Además, según explicó Gonzalo Navarro, titular de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, “se firmaron los convenios en junio entre la Nación, la Agencia Territorial Mendoza y los municipios de San Martín, Tupungato, Tunuyán, Luján de Cuyo y Maipú”, para que los trabajadores puedan enviar a sus hijos a Centros Socio-Educativos Rurales, mientras ellos estén ocupados con las labores del campo.

Personas que se ofrecen para trabajar

En Facebook existe un grupo que se denomina “Cosechadores de uva en MDZ 2022″, en el mismo se pueden ver anuncios de personas y grupos de personas que se ofrecen para la temporada, tanto como fincas que solicitan “cuadrillas” de trabajadores.

“Se necesita gente para cosechar $100 la ficha. El pago es diario”, se puede leer en uno de los comentarios del grupo en donde, además, se deja un número de teléfono para que los interesados puedan llamar (2616526148).

Así como ese anuncio, existen varios, de diferentes puntos de la provincia y en muchos se coordinan locaciones específicas desde donde se pasa a buscar a los trabajadores para ir a la finca.

No se perderá la AUH durante la cosecha ni después, y cuando esta finalice, los trabajadores podrán recibir $10.000 más por mes, hasta su siguiente trabajo registrado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

No se pierde la AUH, pero los trabajadores “mantienen su negativa a ser registrados”

Desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, bajo la firma de su Director Ejecutivo, Mauro Sosa, se solicitó una campaña para que los trabajadores tengan plena certeza de que no perderán beneficios sociales por ser puestos en los libros durante la cosecha.

En concreto, se pide que se comuniquen los alcances del decreto “…que establece que aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo en el ámbito rural no perderán los beneficios de los planes y programas sociales.”

“Estamos ante el inminente comienzo de la cosecha de uvas y la expectativa que generó la vigencia -por primera vez- del decreto comienza a frustrarse ya que los trabajadores mantienen su negativa a ser registrados. La única alternativa que apreciamos en esta inmediatez para intentar llegar al trabajador es promoviendo una fuerte e inmediata propaganda oficial”, aclaran.

Y consideran que un formato posible de difusión sería, a través de la gráfica (afiches) utilizando como referencia visual a las delegaciones provinciales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), complementado con la presencia de sus autoridades en la prensa dando detalles de la normativa.

“Nos proponemos como parte activa en la difusión y acompañar lo que se disponga, pero nuestra participación sólo será válida en tanto la propaganda tenga carácter oficial, es decir, respaldado por las firmas de las partes de donde se originó el decreto. Así, sólo necesitaríamos recibir un archivo digital para, por ej., proceder a imprimir folletos individuales o afiches para ser distribuidos en las terminales de ómnibus, en las fincas y bodegas, medios de prensa provinciales y departamentales”, destacan.