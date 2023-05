Nueces: Mendoza se impone con un “superalimento” a pesar de las contingencias climáticas

El cultivo de nogal creció exponencialmente en Mendoza, y según el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), dependiente del Ministerio de Economía y Energía, el total de propiedades cultivadas supera las 500 fincas, y la superficie promedio por finca es de alrededor de 10,2 hectáreas.

Ahora bien, pese a que la actividad está en constante expansión (desde el año 2010 la superficie creció un 57%), no se encuentra exenta de las dificultades que aquejaron a toda la fruticultura mendocina tras las últimas contingencias climáticas, y que provocaron la declaración de las sucesivas Emergencias Agrarias en la provincia.

Sin embargo, una vez terminada la cosecha, las oportunidades que se perdieron por calibre podrían recuperarse gracias a la creciente demanda del producto a nivel mundial.

Así, se estima que la cosecha será un 15% inferior a la del año anterior (teniendo en cuenta pérdidas en algunas fincas, y baja en el calibre a nivel general), pero el precio internacional de este commodity parece ser alentador, según explicaron referentes del área a Los Andes.

La cosecha de nueces y el precio internacional

El ingeniero agrónomo y especialista en nogalicultura, Juan Giugno, explicó que con la cosecha de nueces completamente terminada se observa una merma del 15% con respecto al año anterior, en las fincas en plena producción. Pero al mismo tiempo, hay mermas en el calibre, lo que significa una caída de hasta el 30% para algunos productores.

“Las heladas de octubre causaron daños, especialmente en las zonas frías, y, de igual manera, el calor de noviembre y diciembre afectó los calibres”, resumió el especialista.

En cuanto a los mercados internacionacionales, Giugno destacó la demanda creciente de la nuez con cáscara, y un precio que tiende a compensar a los productores, con US$ 2,30 o US$ 2,40 para los calibres pequeños y hasta US$ 3,20 para los calibres más grandes. Así, una vez terminada la cosecha, inicia un nuevo ciclo, que tiene que ver con el riego, mantener los cultivos irrigados y esperar que al momento de la floración, los primeros cuajes que se darán a final de año, no caigan heladas que repitan la situación actual.

Al mismo tiempo, Manuel Viera, coordinador de la Asociación de Frutos Secos de Mendoza, explicó que la nuez no escapó a las dificultades que tuvieron todas las economías regionales, producto de la helada (concretamente la del 2 de noviembre), que afectó a las primeras flores.

“El nogal suele tener una floración escalonada, pero las primeras flores son las que completan un ciclo más largo y permiten obtener nueces de mayor tamaño. Perdimos un porcentaje de flores, y aunque el nogal respondió con más floración y hubo cuaje, esa segunda e incluso tercera floración produjo frutos más pequeños”, explicó Viera.

Nogales en San Carlos -Imagen de archivo, previa a la temporada de cosecha /Foto: Claudio Gutierrez - Los Andes

Una empresa en expansión en Mendoza

Hace poco más de un año, los hermanos Eduardo y Javier Zbikoski, del Grupo Metropol, organizaron un encuentro en la finca de QNuts para ofrecer a los invitados un recorrido por la finca y la planta de procesamiento, en donde sumaron una segunda línea de secado, con la que esperaban duplicar la capacidad de 27.500 kilos, junto a su nueva maquinaria de calibrado y envasado (con una inversión de US$ 5 millones prevista para ese año).

Este año, el ingeniero agrónomo Sebastián Fogal, gerente agrícola de QNuts, explicó que lograron una cosecha 21% superior en volumen respecto al 2022. “Cabe aclarar que estamos en plena expansión y desarrollo de plantas. Nuestro nocedal aún no alcanza su potencial productivo”, agregó.

No obstante, al igual que el resto de los expertos consultados por este diario, Fogal advirtió que “los calibres se desplazaron hacia menores tamaños que los esperados en el pronóstico de cosecha”. “Tenemos un diagnóstico claro del impacto de las condiciones del tiempo en un ciclo agrícola caracterizado con calores extremos y extendidos en el tiempo”, sumó.

“Las inversiones que se concretaron el año pasado son las que esta cosecha 2023 nos permitieron aumentar nuestra capacidad de secado de nueces, incrementar los niveles de actividad industrial con productores terceros y prepararnos para los fuertes crecimientos escalonados de producción que esperamos para los próximos años”, cerró el gerente agrícola de QNuts.

Asesoramiento técnico para mayor rentabilidad

Viera señaló que más allá de las contingencias climáticas, difíciles de salvar en la producción agrícola, se han visto “muchos emprendimientos nuevos mal asesorados”. Los nogales son una actividad en crecimiento, y una oportunidad de inversión, pero también puede serlo cualquier otro cultivo, siempre que los inversores se asesoren como es debido, en cuanto a los cuidados, podas (los nogales tiene una tendencia inherente a la vecería, de dar producciones mayores cada dos años) y, sobre todo, riego.

“El nogal tiene un requerimiento hídrico, especial, el mayor de todas las especies a las que estamos acostumbrados en Mendoza, por el tamaño de la planta, y hasta el final del ciclo demanda agua, alrededor de 1.000 o 1.200 mm al año, frente a cultivos que demandan 600 a 800 mm, es una limitante a la expansión del cultivo”, señaló el coordinador técnico de la Asociación de al respecto.

Dólar exportador: "Nosotros no lo estamos teniendo en cuenta hoy para hacer negocios", confiaron a Los Andes.

Así, la inversión para este cultivo en particular puede ser inicialmente alta, pero con el fin de maximizar rendimientos y disminuir riesgos. “Hoy en día, el agricultor tiene que ser cada vez más profesional, informarse debidametne y contar con asesoramiento técnico, porque luego nos encontramos con producciones deficientes que vienen de soluciones que parecían ser baratas y resultaron muy caras”, advirtió.

“La mejor llave del negocio es asesorarse. La solución a la situación del agro mendocino no es cambiar de cultivo, es profesionalizarse. El nogal o el pistacho no van a ser la clave de todo porque igual podría ser buen negocio un manzano, el tema está en hacerlo de la manera correcta”, aseguró.

Ser competitivos, sin importar el tipo de cambio

Mario Lazzaro, gerente general de ProMendoza, explicó que “las nueces muestran la esperanza de que hay mercados para un nuevo producto”. Así, por ejemplo, en el último año se notó un aumento en las ventas a Turquía (pasó de demandar comprar 457 mil kilos a 680 mil entre un año y otro), y desde allí, o se industrializa o se vende a países a los que Argentina no vende directamente (países de la zona del Golfo).

Lazzaro explicó que en el último año se vendieron en peso (peladas y con cáscara), 3.751.245 de kilos, volúmenes similares a los del año anterior. Pero, cuando se miran algunos países en particular, “se ve que Brasil, aumentó en el último año las cantidades de nueces peladas que demandó”, lo que implica una ganancia superior por todo el proceso, el valor agregado del producto. Lo mismo sucede en el caso de Italia, lo que implica que “tenemos nueces de calidad para entrar en el mercado europeo”.

En dólares, sin embargo, se observa una disminución (por tratarse de un commodity, los valores se fijan a niveles internacionales), pasando de u$s 9.680.343 a u$s 6.860.630.

Recuperaron en Tupungato parte de los 8.000 kilos de nueces robados tras un golpe comando (septiembre/ 2019)

Las nueces que se producen en la provincia y el país se destinan en un 50% a la exportación, y es tarea de los productores aumentar los volúmenes y destinos a los que se venden (principalmente Italia), y desde la Asociación entienden que esto último se logrará con “calidad”.

Manuel Viera comentó al respecto: “Vendemos a contraestación con respecto a los productores del Norte, y tenemos que ser competitivos en conjunto con Chile, crecer como sector, hacer sinergia para generar la información y las respuestas a las problemáticas productivas. Hay que posicionarse con calidad, y hacer valer el producto”. Es que, según explicó, la demanda en el resto de los países del mundo es creciente, cada vez se consume más.

Ahora bien, durante el mes de abril se restableció el “Programa de Incremento Exportador”, que contempla un tipo de cambio diferencial transitorio de $300/US$ para la liquidación de divisas por las exportaciones de soja y subproductos hasta el 31 de mayo; y en esta edición, según informó el Banco Central, “en pos de contrarrestar el impacto negativo de las condiciones climáticas adversas se decidió ampliarlo a las Economías Regionales”, siempre que estas cumplan con una serie de requisitos, las que tendrán a disposición dicho beneficio hasta el 31 de agosto.

Sin embargo, los productores se muestran escépticos sobre los plazos y condiciones. De acuerdo con Giugno, quien asesora a distintas empresas del rubro, “todavía todo está muy confuso, y después del anuncio, no se aclararon las condiciones”, y para el mes de agosto, es posible que el dólar oficial mayorista, ya haya alcanzado el valor que se propone a los exportadores.

Lo mismo consideró Viera, quien destacó que, en el mes de noviembre, cuando se anunció que se incluiría a las economías regionales, el precio era más que competitivo pero, luego, con la aceleración inflacionaria, es posible que los productores lleguen al mes de agosto con un dólar a $300, sin importar esta medida transitoria.

“Nosotros no lo estamos teniendo en cuenta hoy para hacer negocios. Hay que vender y ser competitivos con el dólar como está hoy, al valor en que se nos permite liquidar,como hace Chile. Pero si luego, llega la propuesta, con los formatos del convenio, y estamos preparados para adherir, lo haremos”, destacó.

Así, las ventas no esperarán por decisiones guberanmentales que podrían tardar en llegar y, los productores preparan contratos con algunos destinos –como Italia, Turquía y Oriente Medio- que compran la fruta con cáscara, y otros –principalmente Brasil- que prefieren la nuez pelada o mariposa. En las últimas temporadas, se vendieron al exterior unos 9 millones de kilos.