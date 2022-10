Nueces: las cosechas mundiales y el bajo precio dificultan la exportación

El mercado internacional es importante para buena parte de la agroindustria local, y esto ocurre de manera especial en el sector nogalero, que suele exportar alrededor de la mitad de su producción nacional. Este año, sus ventas al exterior han bajado y el panorama es preocupante por las buenas expectativas de cosecha en el hemisferio norte, que pueden retraer un precio en un mercado que hoy presenta sobreoferta.

Durante 2021, según los datos de ProMendoza, la provincia exportó 5.004 toneladas de nueces por US$ 13,5 millones FOB. De esos números, 3.743 t y US$ 7,25 millones fueron frutos con cáscara, con destino principal a Italia (1.832 t y US$ 3,5 millones); mientras que 1.260 t y US$ 6,3 millones fueron nueces sin cáscara, de mayor valor agregado, con destino principal a Brasil (529 t y US$ 2,8 millones).

En lo que va de este año, si se compara el primer semestre con respecto al mismo período de 2021, se presenta una caída tanto en volumen como en valor: se pasó de exportar 1.708 t a 1.296 t (-24 %) y de US$ 3,7 millones a US$ 2,7 millones (-28,4 %). Para ejemplificar con un caso, Mendoza pasó de vender a Italia de 962 t a 657 t, casi 300 mil t menos, y de US$ 1,9 millones a US$ 1,14 millones.

Por mencionar otros destinos importantes para la nogalicultura local, se ha vendido nuez con cáscara a países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Belarús. Y, sin cáscara, se concretaron ventas a EE. UU., Israel y Uruguay. La nuez argentina también es bien vista en Europa del Este y en Rusia.

¿A qué se debe la caída en las ventas? Gerardo Arribas, responsable del Sector Alimentos de ProMendoza, señaló que se dieron buenas cosechas en Estados Unidos (principal exportador mundial) y en Chile, además de que la guerra en Ucrania y la inflación mundial generó una retracción en la compra de nueces, que no son un producto de primera necesidad.

“En general, cuando terminaba la cosecha de California (EE. UU.) y empezaba la de Chile y Argentina, la primera se consideraba ‘vieja’ y se dejaba de lado. Pero ahora, ese producto con bajo precio se siguió consumiendo y los mercados han estado muy planchados”, explicó Arribas. Con poca demanda, los exportadores se concentran en cumplir con sus clientes y ha quedado mucha oferta en el mercado, bajando el precio de la próxima temporada.

Una forma de enfrentar el panorama es apuntar hacia Brasil, participando en distintas ferias en este país que consume nuez sin cáscara. Juegan a favor la cercanía y que Argentina y Chile tienen arancel cero para entrar a Brasil, mientras que en otros mercados Chile paga menos por acuerdos comerciales.

Los desafíos mundiales

Los datos de la organización International Nut Council (INC) señalan que durante la temporada 2021/22 se produjeron a nivel mundial 2.404.075 toneladas de nueces, de las cuales la mayor parte se concentró en cuatro países: China (1,16 millones de t), EE. UU. (724.515 t), Chile (155.710 t) y Ucrania (85.000 t). Argentina figuró décimo en el ranking, con 21.500 toneladas.

La preocupación del sector no es solo la cosecha previa y los excedentes, sino los buenos pronósticos de los principales países productores. Para la temporada 2022/23, con una cosecha ya en marcha en el hemisferio norte, se estima que China coseche 1.450.000 t (casi 300.000 t más que la temporada pasada) y EE. UU. unas 840.000 t (115.000 t más). En total, a nivel mundial se estima una cosecha de 2.877.370 t, unas 473.000 t más (+16,44 %).

“Si se incrementa la oferta global en más de un 15% y la demanda no lo puede absorber, se dará una caída general de precios”, afirmó Federico Argumedo, presidente de Nuts From Argentina (NFA), una asociación que busca posicionar a las nueces nacionales en el mundo. De octubre a mayo se cosecha en el hemisferio norte el 85% de la nuez mundial, mientras que entre mayo y octubre se cosecha en el sur un 15%.

En total Argentina produce de 20 a 23 mil toneladas por año, con un mercado interno que consume algo menos de 10 mil t, por lo que el país está obligado a exportar para no saturar al mercado interno. Este 2022, con buenos precios adentro y bajos precios afuera, muchos apostaron por vender puertas adentro y la sobre oferta bajó los precios. “Hoy el mercado interno es un remate, a ver quien vende más barato”, ilustró Argumedo.

Por su parte, Belén Bobadilla, flamante presidente de la Asociación de Frutos Secos de Mendoza (AFSM), coincidió en que el 2022 empezó con buenos precios internos y con muchas dificultades para exportar, como brecha cambiaria, alto costo de fletes y problemas en logística marítima. El resultado final fueron menores ventas y que hoy el sector local tiene un remanente de 2.000 toneladas.

“California ya tenía un remanente y ahora se espera que tenga una muy buena cosecha. Es decir que, cuando nosotros cosechemos en abril y mayo, ya nos vamos a encontrar con un sobre stock en el mercado mundial, porque a eso hay que sumar una producción 9 % mayor en Chile”, agregó Bobadilla. Además, está la intriga de China con su mayor producción, que tiene otra calidad y variedades que Argentina, pero puede inundar el mercado.

Exportar nueces de calidad

Una diferencia clave entre la nuez y otros cultivos, es que, si un año el precio de por ejemplo el ajo se ve negativo, uno puede plantar otra hortaliza con un mejor panorama. En la nuez no se puede hacer eso, porque son frutales que demoran al menos 5 años en dar producción y las perspectivas se mantienen a mediano plazo.

Sebastián Fogal, gerente agrícola de QNuts en Tunuyán, consideró que este negocio debe mirarse a largo plazo y comentó que le preocupa China por los grandes volúmenes que maneja: “Antes se hablaba de que China consumía el 115 % de lo que consumía, es decir que producía e importaba, pero hoy ya no es así. Y lo que hagan con su nuez de menor precio afectará al resto del mundo”.

De todos modos, Fogal afirmó que no están angustiados “por la fotografía de este año”, sino que trabajan a largo plazo. “Tenemos un horizonte de planificación auspicioso detrás de la calidad y de no fallarle a un cliente internacional entregando algo distinto cada año. Queremos vender lo mejor, si pensás en graneles dejalo solo a California que ya es bueno en eso”, describió el gerente agrícola de QNuts.

Mientras más blanca es la pulpa de la nuez (lo que se come), resulta más apetecible a nivel internacional, y para eso es necesario que entre la cosecha y el secado en la fábrica no pasen más de 24 horas. “Nuestra cosecha se parece a esos boxes de la fórmula 1 que deben hacer todo rápido”, ilustró Fogal. La calidad es lo que permite al productor elegir a dónde vender, y no tener que rematar su producción al menor precio.

Belén Bobadilla coincidió en la importancia de generar calidad para poder diferenciarse y en la necesidad de observar cómo avanza el mundo. “Los productores tenemos que ver que los que vendieron fueron quienes obtuvieron mayores calibres. No solo tenemos que producir kilos sino calidad, ser eficientes puertas adentro respecto al uso del agua y de los fertilizantes”, comentó la presidenta de la AFSM.

Además, Federico Argumedo señaló que desde Nuts From Argentina trabajan para certificar la producción nacional como una fruta de calidad y que sea apetecida por el resto del mundo. “Tratamos de explicar a los productores que hay que exportar una parte de la producción, con calidad, y tratamos con Cancillería, Senasa y organismos de que se abran nuevos mercados y la oferta llegue a más países”, afirmó el presidente de NFA.

Promocionar la nuez en ferias mundiales

Una táctica del sector de frutos secos pasa por promocionarse en ferias internacionales. “Se promocionan las nueces en diferentes ferias especializadas en alimentos de Brasil, donde crecemos año tras año. Brasil es un mercado natural para nosotros, se estima que en los próximos años ese país crezca mucho y eso nos debería favorecer”, señaló Gerardo Arribas, responsable de Alimentos de ProMendoza.

En febrero de este año, seis empresas argentinas participaron de la edición 2022 de GulFood, la mayor feria de Oriente Medio dedicada a alimentación y hospitalidad, desarrollada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Fue la primera vez que la nuez argentina participaba y en el sector vieron mucho interés por el producto, logrando acuerdos con comerciantes de España, Italia, Turquía y Dubái.

Esta última semana, del 15 al 19 de octubre, se realizó la feria SIAL París 2022 y tres empresas mendocinas de nueces se dieron cita en Francia para promocionar el producto. Virginia Donati, al frente de la regional sur de ProMendoza, comentó que la experiencia fue muy buena a pesar del bajo precio de la nuez, la guerra en ucrania y los problemas de logística en los puertos.

“En general la feria SIAL ha sido un éxito para las empresas de Mendoza. Tuvieron muchos visitantes y en muchos casos han cerrado negocios o están a punto de hacerlo. Se han presentado nuevos esquemas de negocios por la guerra”, detalló Donati.