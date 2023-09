Muerte de animales por el temporal: “Es la única entrada de dinero que tenemos y va a ser un problema grande”

Luis Sánchez (43) se encuentra en la zona de la cuesta de El Chihuido a unos 40 kilómetros al sur de Malargüe junto a su esposa y tres hijos. Vive de la cría de chivos y también tiene algo de ganado vacuno más un par de caballos que son su medio de movilidad.

Luis y la familia padecieron en carne propia los grandes inconvenientes que ocasionó el temporal de lluvia y nieve y asegura que “aún no caemos en la tragedia que hemos pasado y estamos pasando” porque “tuve muchísimos problemas con la nieve, se me murieron varias chivas”, afirmó.

Si bien no tiene todavía un número exacto de pérdidas de animales, encontró alrededor de 40 chivas muertas y está convencido que “hay más debajo de la nieve”.

Animales murieron a causa del temporal de nieve en Malargüe y otras zonas de Mendoza.

Así como lo remarcó Lisandri Jaeggi, de la Asociación Rural del Secano Mendocino, las escasas nevadas en los últimos años, les jugó una mala pasada a todos los puesteros y Luis Sánchez no fue la excepción.

El criancero contó que “ya se nos había perdido la costumbre de estas nevadas, cuando era chico nevaba así, de esta forma, pero ahora hacían muchos años que no pasaba, a lo mejor caían 40 o 50 centímetros de nieve, pero ahora nevó un metro y medio”, dijo.

Una semana encerrados por la nieve

Cuando comenzó el temporal, “el primer día fue de mucha lluvia y pensábamos que iba a seguir así, entonces a las chivas las largué al campo, porque cuando está malo el tiempo hay que dejarlas en el campo y se fueron al cerro”.

Pero lo que inició como un aguacero, al día siguiente “cuando me levanté había más o menos un metro de nieve y siguió así. Recién al otro día se empezó a parar el temporal y tenía un metro y medio de nieve, no se podía andar de a pie ni a caballo, de ninguna forma”, agregó.

Pero eso no fue todo ya que, tras la nieve “llegó el viento y eso fue lo más malo porque el viento tapó con nieve a los animales”.

El puestero conocía de antemano “donde estaban Chivas”, sin embargo “no se podía llegar de ninguna forma” es más “intenté llegar a la ruta para llamar a mi hija porque en la ruta tenemos señal de internet y en el puesto se cortó la luz, pero salí a caballo y casi que no llegaba porque le daba muy arriba al caballo la nieve”.

Tres días más tarde “intenté salir a ver si podía llegar a las cabras pero fue imposible, anduve como un kilómetro y no pude más, no se podía pasar, así que me volví y estuve como dos días más esperando a ver si bajaba un poco la nieve”.

Así pasó una semana “hasta que recién ahí pude llegar hasta donde estaban los animales. Las que quedaban vivas tenían mucha hambre y otras estaban muertas arriba de la nieve, que son las que encontré, pero también se ve que hay chivas debajo de la nieve, pero no sé cuántas pueden ser”. detalló.

De los 500 animales que aproximadamente tenía Luis Sánchez, al menos 40 están muertas y le resta aún determinar a cuanto más ascenderá la mortandad debido a que “todavía no las puedo traer al puesto porque está todo lleno nieve”.

Por el temporal de nieve muchos animales murieron.

Lo que es incontable, por el momento, son las pérdidas que sufrió hacia adelante ya que “generalmente para el 10 o el 12 de octubre empiezan a parir las chivas y con esto que pasó hay muchas que ya perdieron los chivitos ahí donde estuvieron encerrados. Se perdieron muchos”, insistió.

Luis no se sonrojó al momento de pedir ayuda, por ahora en alimento para los animales, pero también por el después, ya que le preocupa seriamente que su única fuente de ingresos para mantener a la familia quedará seriamente resentida.

“Es la única entrada de dinero que tenemos y esto va a ser un problema grande. Es por todos lados, acá en la zona tenemos un problema gravísimo porque este año chivos para vender van a ser muy poquitos los que habrán”, dijo.

“Yo le he dicho a mucha gente, la pobreza no se va a notar todavía, recién se va a notar en diciembre que es cuando todos estamos acostumbrados a vender los chivos y tener la plata, pero ahora esa plata en diciembre no va a estar”, agregó el puestero.

“Necesitamos apoyo, cuanto o que, no sé, porque la verdad que todavía no caemos en la tragedia que hemos pasado y que estamos pasando”, finalizó.