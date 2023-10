Mariano Perón, de Fénix S.A: “Invertimos para sumar un proceso más y lograr los dólares que el país necesita”

Fénix es la principal pulpera de Argentina con 25 años de trayectoria, está instalada en General Alvear y cuenta con 200 trabajadores. Desde hace algunos años, además, decidieron invertir para sumar productos ya terminados a sus exportaciones y “vender valor agregado”.

Para conocer un poco más sobre sus operaciones, hablamos con Mariano Perón, director de Fenix Sociedad Anónima, quien explicó cómo el negocio se adapta a los nuevos hábitos de consumo, y a un país en el que muchas veces, las reglas no están claras para insertarse en un mercado exterior, que exige certezas y constancia. De todas maneras, el directivo explicó cómo trabajan y cómo siguen apostando a encontrar destinos de exportación.

-Ya exportan a 35 países, ¿qué está reclamando el mundo en materia alimenticia?

Así es, nuestra empresa nació hace más de 25 años, como una pulpera. Hacíamos pulpa de fruta del oasis en el que funcionamos, luego fuimos creciendo, y nos volcamos al mercado de exportación. Hoy, más del 80% de lo que producimos va al mercado de exportación y llegamos a más de 35 países en los 5 continentes.

El mundo está reclamando cada vez más alimentos de calidad, sobre todo alimentos naturales, hay una concientización de la gente hacia el consumo de alimentos naturales, más conectados con la tierra.

La fruta es una materia prima que se demanda mucho en todo el mundo, nuestras pulpas terminan en jugos naturales que se consumen en todo el mundo, y en alimentos, somos materia prima para toda la industria láctea y también en muchos alimentos para bebés.

El 50% de lo que producimos es orgánico y hoy en día esto está creciendo mucho. Se busca lo orgánico, lo natural, y sobre todo, en este segmento de niños.

Fénix es la pulpera más importante de Argentina.

-Además, tienen productos con valor agregado, ¿están innovando en eso?

Hace un par de años, justamente, buscando darle mayor valor agregado a nuestros productos -algo esencial para nuestra economía: dejar de exportar a precio bajo, para que otros le den valor a lo que nosotros producimos y que ese valor agregado quede en otra parte del mundo- decidimos invertir y generar más mano de obra local, y también sumar divisas al país, que se necesita hoy más que nunca.

Es que, la salidad de la Argentina (de la crisis), es exportar y los productos argentinos son muy demandados.

Tenemos algunos problemas macroeconómicos que no nos facilitan el tema de la exportación, pero tenemos productos de calidad que el mundo demandaría si nosotros pudiéramos mantener las relaciones comerciales durante años, porque los negocios de exportación requieren tiempo. No se puede manejar el comercio exterior como algo de coyuntura, porque hoy existe tal o cual beneficio para exportar, porque encontrar un cliente que confíe y generar una relación comercial lleva tiempo.

Ganar la confianza del cliente del exterior lleva mucho tiempo y perderla un ratito nada más. Pero hay mucho potencial para nuestros productos, y en ese pensamiento nos quedamos, y dijimos: ‘¿por qué exportar la materia prima y no un producto final?’. Fue entonces que instalamos una planta nueva, sumamos una etapa más al proceso de producción para no exportar solo la pulpa a granel, sino, envasadas para el consumidor final, los “pouches” de fruta, acá denominados Zummy, pero en otros países con marcas de terceros.

Por ejemplo, si hoy viene un supermercado que tiene su propia marca y nos pide, le hacemos el mismo producto, pero con otra marca.

-El producto sorprendió, ¿es muy demandado en el mundo?

Si, en general, y acá en la Argentina también, no fue solo instalar una marca nueva en el mercado, sino también un concepto nuevo. No existían estos purés de fruta en el mercado, y si bien sabíamos que el producto era bueno y muy conocido en el mundo, no existía el hábito en el país, pero el público lo tomó muy bien. Nuestro producto no lleva los sellos porque no tiene agregados, se hace 100% con fruta y se conserva por su esterilización y envasado en vacío, no lleva conservantes, colorantes ni saborizantes artificiales.

Estamos en el segmento de niños y está creciendo mucho la marca porque existe una concientización de mandar a los chicos meriendas saludables a la escuela.

No estoy en contra del alfajor, la tortita, ni nada de eso, pero sí de sumar alimentos, para que la merienda no sea siempre una harina. A los chicos les cuesta comer fruta, porque tiene que ser pelada, lavada, y llevarla a la escuela puede ser incómodo, pero con esto damos una solución para incorporarla en la alimentación, que es tan importante.

-Antes nos comentabas que se exporta la fruta a granel, y en este tipo de presentaciones, tiene mayores dificultades la exportación, ¿en qué países se encuentran?

Hoy exportamos a países de Latinoamérica, este tipo de productos (el producto final), pero, por una cuestión de coyuntura y de comercio exterior, porque Argentina no tiene los mismos convenios que sí tienen nuestros competidores, cuesta expandirse.

Por ejemplo, nuestro principal competidor es Chile, y sus exportadores ingresan a muchos países sin aranceles, además, tienen una cercanía con los puertos que nosotros no. Entonces, para los exportadores mendocinos resulta más costos, pero potencial hay, y hay que trabajar en acuerdos bilaterales para bajar aranceles y sumar mercados, como los de Oriente Medio, por ejemplo.

Con Emiratos Árabes, por ejemplo, hay una oportunidad, porque se consumen estos productos y se importan en su gran mayoría, y desde Dubai, se podría llegar a otros países de Asia y África.

-Se ponen muchas trabas a la exportación, cuando se necesitan dólares para el país, ¿por qué creés que sucede ese contrasentido en la Argentina?

-Hay que entender que en la exportación también hay insumos importados, entonces, que hoy tengamos un costo muy alto para importar nos hace ser más costosos a nosotros. Además, tenemos que exportar al dólar oficial, y eso hace que seamos menos competitivos.

En resumen, no tenemos restricciones para exportar, pero el mercado te las termina dando.

Perfil:

Mariano Perón es contador Público egresado de la UNCuyo. Realizó un MBA y se especializó en finanzas corporativas. Hoy junto a su hermano, y a un gran equipo de gente, dirige Fénix SA.

Se dedican a la elaboración de purés de fruta concentrados y sin concentrar. Exportan su producción a más de 35 países de los 5 continentes.

Además, recientemente montaron una nueva planta donde desarrollan la unidad de negocio de copacking para elaborar productos a terceros. Para ello cuentan con una integración total produciendo desde la materia prima hasta el producto final, todo certificado bajo las más estrictas normas de calidad e inocuidad alimentaria.

