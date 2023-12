Los viñateros cerraron el año remarcando que vienen “épocas en las que hay que reducir costos” para ser competitivos

Los viñateros mendocinos despidieron el año y a la vez dieron comienzo a una nueva vendimia recordando que vienen “épocas en donde hay que optimizar al máximo los recursos y reducir costos” para ser competitivos.

En el Salón de Usos Múltiples de PASIP, en Palmira, los productores integrados en la Asociación de Viñateros de Mendoza realizó su tradicional Almuerzo en el que repasaron lo sucedido a lo largo del 2023, marcado por la baja en la cosecha y la caída en el consumo mundial de vinos, y al mismo tiempo se enfocaron en la temporada que está ya inicia.

“Venimos arrastrando una disminución de la producción por heladas, vientos y granizo. Por otro lado, los indicadores mundiales aducen que el consumo de vinos sigue mermando. Vienen épocas nacionales donde deberemos optimizar al máximo los recursos y reducir los costos de producción para lograr mantener nuestras fincas”, comenzó diciendo Eduardo Córdoba, presidente de la AVM, ante más de 200 productores vitivinícolas.

Productores que integran la Asociación de Viñateros de Mendoza.

“Creemos que el trabajo con las instituciones son el camino para obtener buenos resultados”, agregó Córdoba y destacar las acciones realizadas junto a la COVIAR como la asistencia a productores a través del “subsidio de poda” y el programa Proviar II.

En cuanto al recurso hídrico el dirigente vitivinícola declaró enfáticamente su preocupación respecto de la Resolución 612/22 del Departamento General de Irrigación aduciendo que son medidas que pueden desviar el verdadero deber de esa institución como es el de garantizar el agua para riego a los productores de toda la provincia.

“Sin agua no hay uvas en nuestras fincas, por ende, no hay vinos. Sin vinos no hay Fiesta de la Vendimia, no hay enoturismo y todas las demás actividades que generan trabajo y cultura para la sociedad mendocina. Debemos hacernos escuchar para que las decisiones políticas vayan acorde a las necesidades de nuestra Provincia”, sentenció el presidente de la entidad vitivinícola.

En el evento también se realizó la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación y el INTA y acordaron continuar desarrollando en 2024 la campaña con precios sugeridos a los productores “para seguir defendiendo el valor del kilo de uva” para vinos y mostos.