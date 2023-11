Carlos Achetoni: “El proceso de degradación de la fruticultura no es irreversible si están las condiciones que permitan una mejora”

Mientras hay cultivos que van camino a desaparecer, el alvearense Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), analizó la situación de la agricultura en general y consideró que una de las claves para intentar dar vuelta un panorama más que complicado para la actividad es “la unificación cambiaria” con el fin de mejorar la competitividad de la producción local.

“Creo que se buscara una unificación cambiaria porque hoy en día la diferencia más grande la hace la brecha cambiaria que hay (dólar oficial contra dólar blue) que te saca de cualquier posibilidad de ser competitivo”, opinó Achetoni.

Para el dirigente rural, no se trata de que la producción frutícola no tenga inserción en el mundo, sino que “no tenemos una política de exportación en cuanto a aranceles y no tenemos una posibilidad de ser competitivos con respecto al tipo de cambio”, porque “los insumos que por lo general son dolarizados y después vender si es la exportación y hacer la traducción a peso, o vender directamente en el mercado interno, se pierda la competitividad”.

Además consideró que hay un “flagelo” histórico en la fruticultura “que es el proceso de lo que recibe el productor primario y lo que paga el consumidor final”.

“Hay una distorsión muy fuerte, un abuso de deposición dominante de la cadena intermediaria que en definitiva hace que al productor muchas veces se le pierde la fruta sin poder cosecharla porque no tiene rentabilidad y el consumidor pague abultadas cifras por esa fruta y eso ha ido sacando a actores del circuito y degradando la potencialidad productiva”, sentenció Achetoni.

Según el presidente de FAA el proceso de “degradación” de la actividad, “no es irreversible” si están las condiciones que permitan una mejora, sin embargo de seguir por este camino la economía “seguramente que va a ser irreversible o va a ser para un sector privilegiado, que tenga la cadena completa, desde la producción hasta la exportación”.