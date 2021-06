Willy Crook está en coma farmacológico luego de sufrir un ACV

En las últimas horas se conoció la noticia del accidente cardiovascular que sufrió Willy Crook, el legendario saxofonista del rock argentino que también fue parte de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”.

Su agente de prensa, Paula Alberti comunicó la noticia a los medios y manifestó: “Con profunda tristeza, pero sin perder las esperanzas, comunicamos que nuestro amado Willy Crook ha sufrido un ACV en el día de ayer”, comenzó diciendo y luego agregó: “El último parte médico indica que fue trasladado de terapia intensiva a la unidad ACV especializada, sigue en coma farmacológico, respiración mecánica, toma de presión y estable, sin modificaciones en su cuadro en estas últimas 18 horas. Familia, amigos, músicos, colaboradores, fans, pedimos por su pronta recuperación”, expresó el comunicado.

“¡Vamos Willy! Estamos junto a vos en nuestras oraciones y pensamientos positivos. Los mantendremos informados”, finalizó el mensaje que entristeció a sus fanáticos que no podían creer lo que pasaba.

Referente del underground y máximo exponente argentino del funk, el soul y el r&b, Willy Crook cuenta con una vasta trayectoria en la música que se inició en 1982 como saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, dejando su huella en los primeros dos discos discos del grupo: Gulp y Oktubre.

“Me fui porque me hervía la cabeza de ideas musicales y con los Redonditos no podía llevarlas a cabo. Me consumían mucha energía. Todo era Lennon y McCartney, es decir, Beilinson y Solari. Yo había amagado irme bastante antes. Me acuerdo que me le planté a Skay (...) Presenté mi renuncia y nadie me dio bola. Agarré mi saxo, bajé las escaleras de la casa de Soler para irme y cuando estaba en la calle me arrepentí. Me dije: ‘No me voy un carajo’. Subí, y otra vez: nadie me dio pelota. No me tomaban en serio. Tenía veintipocos años: era un pequeño imbécil. Ahora soy un gran imbécil. Después sí me fui: me bajé de la banda cuando se empezó a ganar guita en serio. Tuve ese extraño gesto artístico, que me enseñaron ellos. Igual, los quiero a los tres”, detalló Crook sobre la banda en el libro “Fuimos Reyes. La historia completa de Los Redonditos de Ricota”, de Pablo Perantuono y Mariano del Mazo.

El artista también realizó importantes colaboraciones con: Charly García, Los Abuelos de la Nada, Los Fabulosos Cadillacs, Sumo, Los Gardelitos, Virus, Riff, Memphis la Blusera, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Encargados, Andrés Calamaro, La Mona Jiménez, Viejas Locas y Gillespi, entre muchos otros. También se dio el gusto de tocar con artistas internacionales como Rita Marley, Los Toreros Muertos, Gotan Project, Alvin Lee, Echo & The Bunnymen o Dermis Tatú. Por si esto ni fuera poco, fue el artista elegido para abrir los shows de James Brown y David Bowie en sus visitas a Buenos Aires.

En 1997formó su banda, “Los Funky Torinos”, que debutaron con el álbum Willy Crook & the Funky Torinos, del que participaron Miguel Zavaleta, Daniel Melingo y Fernando Samalea. Hasta el momento, cuenta con doce discos de estudio, siendo Reworked el último, editado en 2020 y que tiene una nominación como Mejor Álbum Música Electrónica para los próximos Premios Gardel.

“El arte no es una prioridad. Y como opino una cosa opino la otra. No obstante, existen actuales artistas ‘auténticos’ a los cuales se debe bucear como a una perla en el océano del poliéster. En mi soberbia opinión, claro”, dijo Crook en una entrevista con Teleshow en 2019.