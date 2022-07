Will Smith le pidió disculpas a Chris Rock por la cachetada en los Premios Oscar: “Fue inaceptable”

Sin dudas, Will Smith fue la “estrella” de los Premios Oscar 2022. Pero no solo por haber ganado el premio a mejor actor, sino por la cachetada que le dio a Chris Rock por un chiste que había hecho en directo sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith. Y casi cuatro meses después, el artista pidió disculpas públicas.

Smith grabó un video que compartió a en su canal de YouTube, y se replicó en redes, en el que comentó que intentó acercarse al comediante para pedirle perdón, pero no fue posible. Ante esta situación, decidió publicar un mensaje en el que aseguró que cuando él “este listo” estará dispuesto a hablar del tema.

“En ese momento estaba conmocionado. Está todo borroso”, relató sobre cómo recuerda la noche que podría haber sido de las más recordadas por el premio que ganó, y no por la actitud que tuvo para con su colega.

“Me acerqué a Chris y el mensaje que me dieron es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, lo hará. Te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy acá para cuando estés listo”, expresó Will en su video.

Pero no solo habló de las disculpas que le debe a Chris Rock, sino también se mostró arrepentido por cómo actuó con la familia del humorista.

Will Smith ingresó a una institución especializada en tratamiento del estrés.

“Esa fue una de las cosas que en ese momento no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock”, dijo sentido.

Pero también se disculpó con todos sus compañeros nominados en los premios de la Academia: “Me rompe el corazón haber robado y empañado su momento”.

Will Smith aclaró que Jada Pinkett Smith no lo “envió” a pegarle a Chris Rock

En la grabación, aclaró que su esposa, Jada Pinkett Smith, no fue quien lo obligó a levantarse de su silla para ir directo al escenario a golpear al comediante en pleno desarrollo de la gala, sino más bien fue un impulso.

“Jada no tuvo nada que ver. Lo siento, cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por la atención que he atraído sobre todos”, aclaró.

“Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, así que me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen que tenían de mí”, se sinceró.

Y agregó: “El trabajo que estoy tratando de hacer es estar profundamente arrepentido sin avergonzarme de mí mismo”.

“Estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en este mundo. Prometo que podremos volver a ser amigos”, cerró.