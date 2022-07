Chris Rock rompió el silencio sobre la cachetada de Will Smith en los Óscar: “Esa mier.. dolió”

Chris Rock y Will Smith protagonizaron uno de los escándalos del año en los Premios Óscar del pasado marzo, tras la cachetada que le dio Will a Chris por un chiste del humorista acerca de su esposa Jada Pinkett. Esta semana, Rock se expresó por primera vez acerca del suceso.

Chris Rock, cuando recibió la cachetada de Will Smith en pleno escenario de los Óscar 2022, tuvo la reacción de hacer una sonrisa y bromear sobre lo sucedido. Pasaron cuatro meses y durante todo este tiempo solo se expresaron sobre el hecho Will, su esposa Jada y la Academia de Hollywood.

El momento exacto de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en el escenario.

Finalmente, Rock dio su parecido sobre la bofetada y fue todo lo contrario a una sonrisa. Sobre el escenario del PNC Bank Arts Center de Holmdel, New Jersey, el humorista admitió que la bofetada propiciada por el protagonista de la película ‘King Richard’ realmente sí lo lastimó.

“No soy una víctima...”, añadió el comediante de 57 años, junto a su colega Kevin Hart, según reportó US Weekly. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha sido golpeado en la cara”, expresó Rock. “Sí, esa mier.. dolió, hijo de p...ta. Pero me sacudí esa mier…a y fui a trabajar al siguiente día… No voy al hospital por una cortada de papel”, agregó.

El comediante recibió una bofetada de Will Smith luego de burlarse de su esposa.

Desde esa noche, Rock solo había hecho chistes y burlas muy a su estilo sobre la cachetada, pero nunca antes había hablado sobre el impacto físico que le causó. Lo que no contó fue si ha hablado con Smith o no.

Cómo fue el escándalo entre Will Smith y Chris Rock

El actor reaccionó violentamente contra el comediante durante la ceremonia después que hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett. WIll, sentado con su esposa en la audiencia, gritó en voz alta: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca” antes de saltar al escenario y golpear a Rock en la cara.

Smith luego se disculpó y renunció a la Academia. Además, tiene prohibido participar en eventos de los Óscar durante 10 años.