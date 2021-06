¿Vos qué pensás? Estrenan el trailer de “La 1-5/18” de Polka y muchos no se quedaron conformes

“Basta de romantizar la pobreza”, es uno de los comentarios más fuertes que se leen en los mensajes que quedaron bajo el adelanto de la nueva serie que produce Polka. Los usuarios argentinos han estallado en las redes luego del discurso que dieron los personajes en el trailer de la tira “La 1-5/18″, que tiene a Gonzalo Hereida, Agustina Cherri y Esteban Lamothe como protagonistas. Algunos hasta llamaron al corto como “el spot del kirchnerismo para las elecciones 2021″.

En el video de promoción se puede ver a todo el elenco que dará vida a la historia de Adrián Suar caminando como unidad frente a la cámara, pero desde el aspecto de los actores, los usuarios ya pusieron queja. “Pronto… una Villa de Palermo Hollywood por el trece oficial”, escribió uno dando lo que pensaba sería un mejor anuncio. “No conozco un solo villero que tenga ese aire de superioridad moral woke palermitano” y “Un barrio donde son todos blanquitos y delgados. No comieron una torta frita en su vida”, decían otros comentarios en referencia a los actores que integran la tira. Otro incluso se preguntó sobre “esta moda de hacer series de hippies chetos de Palermo haciéndose los marginales”.

Pero muchos apoyaron sobre todo un comentario que se refería a una realidad en explotación de temas en las tiras Argentinas: “La cultura y la historia riquísima que tiene este país y no se les cae otra idea que seguir robando con la marginalidad. Qué flagelo, hermano”. Esto y mucha disconformidad convirtieron el adelanto en uno de los temas que fue tendencia en Twitter.

“Crecer en un barrio como este no es fácil. A veces los de afuera nos señalan, piensan que nosotros valemos menos. Pero acá el problema de uno, es el problema de todos”, se escucha al inicio del video en voz el perosnaje interpretado Agustina Cherri. “Somos los que sabemos armar una familia, aunque no nos una la misma sangre”, agrega el de Gonzalo Heredia. “Somos los que no perdemos la fe, aunque parezca que todo se nos viene en contra”, siguió Esteban Lamothe.

El discurso continúa con las demás voces principales: “Somos las que abrimos nuestros corazones aunque nos hayan herido cientos de veces. Somos las que aprendemos a levantarnos después de cada tropiezo. Somos las que estamos listas para dar una mano cuando hace falta. Somos los que podemos encontrar algo valioso, aún, en medio de la basura”. Y para terminar agregan juntos:

“Somos el barrio, su gente, su vida, somos la -5/18, somos uno”. ¿Qué te pareció?